Országos premierrel várták a gyermekeket június 1-jén a Mini Erdély Parkban

Igazi gőzmozdony kicsinyített változatát indították el gyermeknapon a szejkefürdői Mini Erdély Parkban. A minden tartozékában egy magyarországi, ma is működő modellt reprodukáló, Szilvi nevű járgány az első, teljesen kézzel épített gőzmozdony az országban.

Apró termetéhez mérten meghökkentően magas teljesítményre képes: az általa húzott szerelvény akár harminc felnőttet is képes utaztatni – az elektromos változatoknak mintegy dupláját –, sőt akár Székelyudvarhelyt is meg lehetne vele járni oda-vissza, ha volna pálya hozzá.

Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi Legendárium és a Mini Erdély Park ötletgazdája elmondta, mostanra egész mozdonyflottával rendelkezik a létesítmény, elkészült a legendás Hargita, Nohab, Dacia M-35, Jupiter kicsinyített mása, valamint van egy külön, a Székelyföldi Legendáriumnak készített fantáziamodell és egy vontatómozdony is.

Ez utóbbin gyerekek is gyakorolhatnak, hiszen hamarosan elkészül egy számítógépes szimulátor, amelyen mozdonyvezetést tanulhatnak, majd némi gyakorlatozás után mozdonyvezetői engedélyt is szerezhetnek, amivel már a park állományában lévő modelleket is vezethetik.

Készül továbbá Szilvi szerkocsija (a szén és a víz menet közbeni tárolására alkalmas mozdonytartozék – szerk. megj.), valamint az állomás is, ahol a Gidó Csaba történész által összeállított vasúttörténeti kiállítás kap helyet, de ugyanitt tanulmányozható lesz Székelyudvarhely turisztikai térképe is – tette hozzá Fazakas Szabolcs.