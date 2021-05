Országos járványnapló: kevés teszt alapján kevés az új megbetegedés

A szombati adatokhoz képest a koronavírustesztek és a megbetegedések száma is csökkent vasárnapra, a fertőzöttségi arány azonban ismét növekedett. A halálesetek számában is enyhe növekedés figyelhető meg, a gyógyultak számában viszont csökkenés, és intenzív terápiás kezelésre is kevesebben szorulnak, mint egy nappal korábban.