Országos diáktanács: augusztus végéig világosan közöljék, hogyan kezdődik az iskola

A Diákok Országos Tanácsa (CNE) arra kéri az oktatási- és az egészségügyi minisztériumot, hogy hozzanak gyors döntést, és augusztus végéig közöljék, hogyan kezdődik az iskola a Covid-19 világjárvány negyedik hullámának előrejelzésének fényében. Álláspontjukhoz csatlakozik a Maros megyei Magyar Diáktanács is, amely arra kéri a minisztériumokat, hogy dolgozzanak ki egy stratégiát, amely hosszú távon is kivitelezhető, és ne év közben változtassanak.

Még egy hónapig vakáció. Fizikai jelenléttel kezdenék meg az új tanévet • Fotó: Thomas Campean

A diákok országos szervezete közleményben szólítja fel a hatóságokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy a romániai oktatási rendszer ne kerüljön olyan helyzetbe idén is, mint tavaly,

amikor az iskolakezdés előtt egy héttel még senki sem tudta, hogyan fogják megszervezni a tanítást.

„Alapvető fontosságú, hogy az új tanév kezdetére vonatkozó döntések a helyi szintű vírushelyzetekhez alkalmazkodjanak, és decentralizálják a lehetséges forgatókönyveket, amelyek szerint a tanulók visszatérhetnek az iskolákba.

Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a hatóságok felelősségteljesen kezeljék az iskolák megnyitását, vagyis meglegyenek a tanintézetekben a megfelelő higiéniai felszerelések, és az infrastruktúra is rendelkezésre álljon annak érdekében, hogy a COVID-19 fertőzés megelőzésére irányuló valamennyi intézkedést tiszteletben tarthassák, illetve szükség esetén minden tanuló számára biztosítsák az online oktatáshoz való hozzáférést

– írják a Diákok Országos Tanácsának (CNE) képviselői.

Hosszú távú stratégia kell

Az országos diáktanács álláspontjához csatlakoznak a Maros megyei Magyar Diáktanács (MDT) képviselői is, hiszen nem lehet állandóan hitegetni a diákokat az iskolakezdés körülményeivel kapcsolatban – fogalmazta meg megkeresésünkre Szabó Szabolcs, az MDT elnöke.

Nem csak a diákok számára jelent problémát a bizonytalanság, hanem az oktatásban dolgozó pedagógusok és nem tanügyi személyzet hitegetéséről is szól. Támogatjuk az országos szervezetet, és arra kérjük a minisztériumot, hogy dolgozzon ki egy stratégiát, amely hosszú távon is kivitelezhető, és ne év közben változtassanak, hanem tervezzék meg előre, mert csak aszerint tudjuk átlátni a rendszert.

Ez azért is fontos, mert a diákok is csak úgy tudnak előre tervezni, ha van stratégia” – közölte az általa képviselt diákszervezet álláspontját Szabó Szabolcs. Úgy véli, óriási a bizonytalanság, amely megöli az oktatási rendszert, ezért ha a minisztérium egy fenntartható és működő oktatási rendszert szeretne biztosítani a hazai diákok számára, akkor fogadják el, és tartsák be a diáktanács kérését.

Jelenléti oktatásra készülnek

Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter hétfői sajtótájékoztatóján azt közölte,

amellett foglal állást, hogy az iskolákat szeptember 13-án fizikai jelenléttel kell megnyitni minden diák számára, forgatókönyvek nélkül.

Ezt azzal támasztotta alá, hogy úgy látja, az iskolákban eddig betartották a higiéniai szabályokat, jobban mint bármely más helyen – kivéve a kórházakat. Továbbá emellett szól az oktatószemélyzet magas szintű oltottsága is más típusú intézmények személyzetének oltottsági arányához képest – fogalmazta meg az oktatási miniszter hétfőn. Hozzátette, jövő héten személyes találkozón egyeztetnek a Diákok Országos Tanácsának vezetőjével.