Örömmel jöttek Erdélybe a budapesti művészek

Az előadást megelőzően Mahó Andrea Jászai Mari-díjas színművész, Koós Réka színész-énekesnő és Egyházi Géza Gundel művészeti díjas előadóművész a Rádió Gaga marosszéki stúdióját is felkeresték, ahol magukról is meséltek.

A Magyar Dal napján léptek fel a művészek. Mindkét vasárnapi előadás teltházas volt, a megyeszékelyiek, de a környékbeli településeken élők is kíváncsiak voltak az örökzöld musical slágerekre és az ismert popdalokra.

A rádióhallgatóknak is meséltek vasárnap délelőtt

Csengeri Attila nem csatlakozott hozzájuk a stúdióba, mert hajnalban érkezett Marosvásárhelyre és pihenni hagyták társai. Mint a három meghívott művész elmondta, örvendenek, hogy nemcsak pár órát, hanem egy egész napot tölthetnek Marosvásárhelyen, így egy kis városnézésre is jut idejük.

Elmondták, hogy kedvenc musical slágereiket hozták el, de olyan ismert dalokat is előadnak, amelyeket a közönség is ismer, hiszen fontos nekik, hogy a teremben levőkkel is együtt énekeljenek.