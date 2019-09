Örökbefogadás: új informatikai rendszer készül

Az örökbefogadással kapcsolatos adminisztratív eljárások leegyszerűsítése, valamint a bürokrácia csökkentése a célja annak az intézkedésnek, melynek értelmében létrehozzák az Országos Örökbefogadási Informatikai Rendszert. Egy elektronikus adatbázis jelenleg is működik az országban, ennek köszönhetően találnak örökbefogadó szülőket olyan gyerekek számára is, akiket nem fogadtak örökbe abban a megyében, ahol élnek.

Az új rendszert az örökbefogadási eljárás leegyszerűsítésének céljával hozzák létre. Képünk illusztráció • Fotó: Kristó Róbert

Az Országos Örökbefogadási Informatikai Rendszer (SINA) létrehozására vonatkozó határozat elfogadásáról döntött keddi ülésén a kormány.

Az új rendszer hozzáférést biztosít majd az örökbefogadással kapcsolatos naprakész információkhoz, szabályozásokhoz és az eljárás szakaszaihoz, valamint lehetőséget nyújt az érintett örökbefogadási és gyermekvédelmi intézményekkel való online kommunikációra.

A SINA ugyanakkor segíti majd ezeknek az intézményeknek az együttműködését is. A rendszerbe az örökbefogadásra váró gyerek elektronikus dossziéja is bekerül, amely tartalmazni fogja az örökbefogadási eljárás addigi összes szakaszáról szóló információkat, de a gyerek örökbefogadás utáni figyelemmel követésére is lehetőséget ad.

Az új rendszert három éven belül kell kiépíteni,

a projektre 45,97 millió lej áll rendelkezésre, ennek egy része vissza nem térítendő támogatásokból származik, a másik részét a távközlési, valamint a munkaügyi minisztérium költségvetéséből finanszírozzák.

Egy hasonló elektronikus adatbázis már működik az országban, ezt napi szinten használják is a gyermekvédelmi rendszerben – tájékoztatott megkeresésünkre Elekes Zoltán, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője. Egyértelműen hasznos egy ilyen rendszer, hiszen sok gyermeknek kerül így más megyékből örökbefogadó szülő.

„Az a lényeg, hogy a gyermekek adatai elérhetők országos szinten, és ha az adott megyében nem kerül örökbefogadó szülő egy gyermeknek, akkor az adatokat fel lehet tenni egy országos listára” – vázolta az elektronikus adatbázis legfőbb hasznát a megyei gyermekvédelmi igazgatóság vezetője. Elekes Zoltán úgy fogalmazott, a létrehozandó új adatbázisról még nem tudnak semmit, de annyit elmondhat, hogy a meglévő is egy országos adatbázis, és működőképes, használják is napi rendszerességgel. Nem tudja, milyen újdonságokat hoz majd az új rendszer, de úgy véli, a régit csak akkor érdemes lecserélni, ha az új jobb lesz annál.