Óriásberuházás: bővülnek és megújulnak a víz- és csatornahálózatok

Négy év múlva be kell fejezni azt a víz- és csatornahálózatok bővítését, felújítását célzó, több Hargita megyei térséget érintő nagyberuházást, amely még el sem kezdődött. Most az előkészületeknél tartanak, a finanszírozási szerződést ezután írják alá.

Jelentős számú fogyasztónak szolgáltatnak majd megfelelő minőségű ivóvizet • Fotó: Gábos Albin

Keddi ülésén fogadja el a Hargita Víz Közösségi Fejlesztési Egyesület azt a megvalósíthatósági tanulmányt, amely a regionális víz- és csatornaszolgáltató Harvíz Rt. újabb Hargita megyei nagyberuházásához szükséges – ismertette hétfői sajtótájékoztatóján Ráduly Róbert Kálmán, aki ezúttal nem csíkszeredai polgármesterként, hanem az egyesület elnökeként számolt be a helyzetről.

136 millió euróról van szó

Ráduly azt mondta, az Európai Unió Nagy Infrastruktúra Operatív Programja (POIM) által támogatott beruházások – a Hargita megyei is ezek közé tartozik – nem állnak jól Romániában, a folyamat felgyorsítását az új fejlesztési miniszter is sürgette. Szerinte ez a késlekedés azzal is magyarázható, hogy a pénzért nem kell versenyezni, mert rendelkezésre áll.

Az összesítés szerint a Hargita megyei tervezett munkálatok becsült értéke jelenleg áfa nélkül 136 millió euró, ennek jelentős része, több mint 60 millió Székelyudvarhely és vonzáskörzete számára lesz felhasználva, a város víz- és szennyvízhálózatának felújítására 15,6 millió eurót fordítanak

– sorolta az adatokat.