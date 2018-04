Orbán Viktor a román nacionalisták példaképe

Orbán Viktor magyar miniszterelnököt tekintik egyik követendő példaképüknek a Maros megyei román szélsőséges politikusok. Rendkívüli sajtótájékoztatóján Marius Paşcan, a Népi Mozgalom Pártja (PMP) elnöke és alsóházi képviselője csupa szuperlatívuszokban szólt a magyar kormányfőről, mondván, hogy a vérbeli nacionalizmus modelljének tartja. A szélsőséges nézeteiről ismert politikus azonban sietett hozzátenni azt is, hogy semmiként nem érthet egyet Orbán román- és unióellenes magatartásával.

Marius Paşcan • Fotó: Marius Paşcan/Facebook

Paşcan szép jövőt jósol a nacionalista mozgalomnak, annál is inkább, hogy pártjának Maros megyei szervezete, amelybe ő maga is kevesebb mint másfél évvel ezelőtt lépett be, felszippantotta a térség másik két ultranacionalista alakulat vezetőit.

Az elsűrűsödött magyarellenes megnyilvánulásairól ismert parlamenti képviselő örömmel nyugtázta, hogy Sergiu Aştelean, az Egységes Románia Párt (PRU) és Constantin Amza, a Nagyrománia Párt (PRM) megyei vezetője is csatlakozott a PMP-hez.

HIRDETÉS

Jutalmul mindkét szélsőséges alakulat eddigi elnöke vezetőségi tagságot kapott Paşcantól. Előbbi a Băsescu-párt városi szervezetének élére került, utóbbinak pedig az alelnöki tisztség jutott.

Romániában is egy egészséges, nacionalista pólust próbálunk megteremteni, amely a nemzeti és keresztény értékeket helyezné előtérbe

– fejtette ki Marius Paşcan. Szerinte az egyház mellett a PMP köré alakuló koalíciónak hosszú távon a román társadalom középosztályának és ezáltal a hazai gazdaság stabilizálása lenne a legfontosabb szerepe.