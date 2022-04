Orbán: hatalmas győzelmet arattunk

Tudjuk, hogy szerénység a legfontosabb, minél nagyobb a győzelem, annál nagyobb szerénységre van szükség, és valljuk be, hogy ma este van is mire szerénynek lennünk

2010-ben a régi kétfordulós választási rendszerben is nyert a pártszövetség, 2014-ben az önállóan induló ellenzéki pártokkal szemben is nyert, 2018-ban a részlegesen összefogott ellenzékkel szemben, valamint idén a teljes összefogással szemben.

Hiába a rengeteg pénz és a rengeteg túlerő, ha összefogunk nem lehet bennünket megállítani – mondta és felidézte, hogy az október 23-i Békemeneten „mondtuk el együtt: nincs annyi pénz, ami megállíthatna bennünket őket és ha összefognak a legvastagabb falon is át fogunk menni”.

Kitért arra is, hogy „a világban nem csak ellenfeleink, barátaink is vannak, ők is mindent megtettek a győzelemért”. Jó szívvel gondolunk az amerikai barátainkra, a lengyelekre, az olaszokra, a spanyolokra, a szerbekre, a szlovákokra és az osztrákokra is – mondta, hozzátéve: ezt a győzelmet nekik is ajánljuk, ez az ő győzelmük is. A kormányfő kiemelte: