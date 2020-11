Öntözőrendszerek kiépítésével segítenék a csíki gazdákat

Öntözőrendszerek kiépítéséről egyeztetett csütörtökön Tusnádon az alcsíki polgármesterekkel és gazdákkal Tánczos Barna szenátor és Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság ügyvezető igazgatója, majd a megbeszélést Madéfalván folytatták felcsíki érintettekkel. Az első megbeszélés után sajtótájékoztatón számoltak be a részletekről.

Az egyre kiszámíthatatlanabb időjárás miatt is szükség van az öntözőrendszerekre térségünkben is. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

A hosszútávú infrastrukturális fejlesztési elképzelésről bővebben Könczei Csaba beszélt, mivel Kovászna megyében már több ilyen rendszer is működik. Mint mondta, Háromszék szerencsés helyzetben van, mert visszamaradt a régi rendszerből mintegy 2500 hektárnyi öntözhető felület, amelyből 1598 hektárnyit helyre tudtak állítani.

„Jelenleg folyamatban van további mintegy 600 hektárnyi terület helyreállítása pályázati forrásokból.

A globális felmelegedés, klímaváltozás miatt egyre nagyobb szükség lesz az öntözésre. Ebben próbálunk közösen gondolkodni a két megye krumplitermesztőivel, mivel ez igényli a legnagyobb vízmennyiséget

– emelte ki. Tánczos a továbbiakban azt is elárulta, azért pont az említett helyszíneken folytattak egyeztetéseket, mivel az elképzelések szerint Alcsíkon, Csíkszentkirálytól Tusnádig hoznának létre egy öntözőrendszert, illetve a Csíkszereda északi részén található térségben, ahol Csíkcsicsó, Csíkrákos, Madéfalva, Szépvíz és Csíkpálfalva gazdái közösen össze tudnak hozni egy akkora területet, amely elegendő egy rendszer kiépítéséhez.

Emellett a Gyergyói-medence északi részén is van igény hasonló beruházásra. A beruházás előkészítése már elkezdődött Hargita Megye Tanácsának közreműködésével, de ezt a fázist is önkormányzati segítséggel vállalnák, mivel az előkészítést helyi erőforrások, önkormányzati támogatások formájában valósítanák meg. „2021-től új kiírási periódus kezdődik el, a feladatunk az, hogy elérjük a minisztériumban a megfelelő pályázati lehetőségek meglétét az új rendszerek kiépítésére. Utána lehetne ezt megfinanszírozni közpénzből, európai uniós pályázatokból, annak a 80 milliárd eurós támogatás egy részének felhasználásával, amelyre Románia lehetőséget kapott” – osztotta meg a részleteket a szenátor.

Megnyitni a piacokat



Tánczos továbbá arra is kitért, hogy a gazdákkal folytatott csütörtöki egyeztetésen felszínre kerültek a koronavírus miatti megszorítások okozta problémák is. „Továbbra is arra kérjük, arra szólítjuk fel a kormányt, hogy a lehető legrövidebb időn belül nyissák újra a piacokat, azokat az értékesítési területeket, ahol a gazdák árusíthatják a termékeiket, mert óriási károkat okoz a jelenlegi helyzet. Idén hihetetlenül alacsony a pityóka ára, és ha még így sem tudják értékesíteni, kritikus helyzetbe kerülhetnek a gazdák” – hangsúlyozta.