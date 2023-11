Online térbe költöztetik a II. Transylvanian Spirit díjátadóját

Az eredményhirdetést eredetileg november 17-ére tervezték a sepsiszentgyörgyi Panorama Hotel rendezvénysátorában, a nemrégiben elfogadott sürgősségi kormányrendelet miatt viszont alternatív megoldást kellett találniuk az ünnepségre. A Transylvanian Spirit szervezői az esemény hivatalos Facebook-oldalán fognak közzétenni egy elérhetőséget, amelyen bárki végigkövetheti az eseményt.

A kormány költségcsökkentésre irányuló intézkedései egyébként komoly fejtörést okoztak mind az önkormányzatoknak, mind az általuk támogatott rendezvények szervezőinek. Amint arról már beszámoltunk, a rendelet a város kulturális életére is rányomta a bélyegét, nehéz helyzetbe került például a Turul Iroda által szervezett TedX rendezvény, elhalasztották a Best of Sepsi gálát, viszont a 33. Népzene- és Néptánctalálkozót sikerült megmenteniük közösségi összefogással.

korábban írtuk Beleszédültek az önkormányzatok az érvágásba A kormány költségcsökkentő intézkedései miatt a kulturális élet is szenved. December 1-jére, karácsonyra és szilveszterre még engedélyezettek az előadások, azaz le lehet szerződni néhány produkciót. Az utcafelújításokra viszont várni kell.

Az erdélyi pálinkaversenyre 11 megyéből 515 minta érkezett be. A jelentkezők kilenc kategóriába nevezték be párlataikat, amelyeket 22 tagú bizottság bírált el október utolsó hétvégéjén Kommandón. János András Előd, a verseny igazgatója boldogan újságolta, hogy sokkal kevesebb volt a hibás tétel a tavalyihoz képest, idén felkészültebben érkeztek a versenyzők, valamint a felhozatal is változatosabb volt, kápia paprikából és damaszkuszi rózsából is készítettek párlatot.

korábban írtuk Kápia paprikából és damaszkuszi rózsából főzött párlatot is beneveztek a pálinkaversenyre Több mint 500 minta érkezett a Transylvanian Spirit erdélyi pálinkaverseny második kiadására – köztük olyan különlegességek is, mint a kápia- vagy paszternák-pálinka.

A szervezők felhívták a benevezett magánfőzők és kereskedelmi főzdék figyelmét, hogy az érmeket és okleveleket az eredményhirdetés után fogják kézbesíteni a díjazottaknak postai vagy személyes úton.