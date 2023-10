Kápia paprikából és damaszkuszi rózsából főzött párlatot is beneveztek a pálinkaversenyre

Több mint 500 minta érkezett a Kovászna Megye Tanácsa és az Agrosic Közösségek Közötti Társulás partnerségével megszervezett Transylvanian Spirit erdélyi pálinkaverseny második kiadására – köztük olyan különlegességek is, mint a kápia- vagy paszternák-pálinka. Szombat estére a zsűri is be is fejezte az elbírálást.

Szombat reggeltől a Takács László által elnökölt 22 tagú bírálóbizottság a „természetközeliség jegyében” a legmagasabban fekvő háromszéki településen, Kommandón zsűrizte a beérkezett mintákat: pontosan 515 tételt kellett elbírálniuk.

Fotó: Transylvanian Spirit / Facebook

Ez kevesebb, mint a tavaly beérkezett 860 minta, de amint azt Igyártó Réka, az Agrosic igazgatója elmondta, erre számítottak is, hiszen tavaly az újdonság varázsa is serkenthette a részvételi kedvet. Az idei mezőnyben újdonságnak számít a kápiából, a damaszkuszi rózsából, banánból, illetve a paszternákból készült pálinka – a zellerrel, sütőtökkel már tavaly is eredményesen kísérleteztek a résztvevők.

Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke a világhálón közzétett bejegyzésében közli: „az idei minták minősége javult az előző évhez viszonyítva, a tételek között sok kiváló minőségű pálinka van, amelyek nemzetközi szinten is megállják a helyüket. Nagyságrendjében a legtöbb minta idén is a szilvafajtákból érkezett, amely azt is mutatja, hogy Erdély-szerte még mindig a legtöbb főző hagyományos gyümölcsökből készít pálinkát.”

