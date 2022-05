Online szavalóverseny, amely tovább öregbíti Kányádi Sándor emlékét

A beszámolóból az is kiderült, hogy

A jubiláló esemény újdonságaként idén egy új kategóriában is nevezhettek az érintettek, amely a Kányádi szabadon nevet kapta. Az ötletet egy tavaly kapott videóból eredeztették, amelyben két csíkszeredai gyerek párbesszédszerűen mondta el Kányádi egyik versét. A szervezők nem csalódtak utólag, ugyanis ez volt a legnépszerűbb kategória, mint kiderült összesen 86 csoport jelentkezett rá.

Mint beszélgetésünk során kiderült, januárban kapták meg a jóváhagyást, hogy lehet országos szintű a verseny, ekkor született meg a végleges döntés arról is, hogy az elmúlt két évhez hasonlóan ismét online térben tartják, hiszen akkor még nem lehetett előre látni, hogy a járványügyi szabályozások mit engednek majd meg májusban. Ezt követően, április elsejétől egy héten át tartott a benevezés időszaka. A felhívásra összesen 540 szavalótól érkeztek versvideók.

a határidőig az ország 13 megyéjéből érkeztek videók, sőt a falu Magyarországi testvértelepüléséről, Mikepércsről is jelentkeztek a versenyre, valamint az Egyesült Államokban található Kaliforniában is van egy vasárnapi iskola – amely a költő nevét viseli – ahonnan szintén jelentkeztek diákok, miután felvették velük a kapcsolatot.

Az igazgatónő az online megmérettetés egyik nagy előnyének tartja, hogy ilyen távolság révén is lehetővé tette a jelentkezést. A május 11-i eredményhirdetést követően most a jutalmak csoportosítása van soron, amelyeket a hónap végéig postáznak majd a gyerekeknek. Bálint Hajnal a jövőbeni tervekről elmondta, elképzelésük szerint a válogatás legközelebb is online térben, beküldött videók révén valósul meg, ezt követően lesz majd egy döntő Nagygalambfalván a kultúrotthonban, amely már személyes részvétellel fog zajlani, így szeretnék a két megoldás előnyét ötvözni.

Kérdésünkre, hogy mi az, ami húsz éven át – a pandémia idején is – ösztökélte, hogy megvalósítsa a szavalóversenyt, az igazgatónő azt válaszolta, hogy motivációját egyrészt „Sándor bácsi” személyének a varázserejéhez köti, ugyanis gyerekkora óta szerette a Kányádi verseket. Ez a személyes kapcsolat tehát az egyik indíttatás, ugyanakkor hozzátette, hogy