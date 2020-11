Online óra: közös döntés alapján vállalták a szülők, hogy inkább este tanuljon a gyerek

Muszáj alkalmazkodni, ellenkező esetben lemarad az tanuló • Fotó: Haáz Vince

Kora este hat óra előtt tíz perccel Anna már türelmetlenül várja a kezdést. Édesapja, Gergely László behív a kislány szobájába, hiszen a tanítónő hat előtt pár perccel elküldi az online tanóra weboldalra irányító hivatkozását. A osztálylétszám csakhamar teljessé válik, a tanítónő pedig majdnem mindenkihez személyesen intéz néhány bátorító szót, mintha osztályteremben lennének.

Amióta online zajlik az oktatás, mi itt tanulunk minden este. A tanítónő minden szülő véleményét kikérte, amikor bezárták az iskolákat, az egyöntetű probléma pedig a délelőtti tanítás lebonyolítása volt.

Nem lehet elvárni egy előkészítő osztályostól, hogy egyedül bekapcsolja a számítógépet, megkeresse a megfelelő hivatkozást, rácsatlakozzon és kezelje az egész felületet” – fogalmaz az édesapa. Ezért is született az a megoldás, hogy kora este legyenek az órák, így legalább az egyik szülő be tud segíteni a technikai dolgokba.

Segítik őket

Ezt mi sem bizonyítja jobban, a kamerákon több szülő is feltűnik a gyereke mellett. „Leginkább a mikrofon kezelése miatt szükséges. Elvárás, hogy mindenki halkítsa le és csak felszólításra kapcsolja be újra” – mondja és ujja az egérgombon készenlétben áll mindvégig. Mint megjegyzi, számára is újdonság ez, hiszen felnőttként rengeteg rég elfeledett tudást és alapdolgot fedez fel újra a közös tanórán. Kikerülhetetlen a kérdés, de hangi bizonyíték is érkezik:

Igen, sokszor hallani, hogy hátulról súgnak a szülők a gyereknek, ha az nem tudja a választ. A tanítónő óra végén a szülőt is megdicséri a közreműködésért, jelezve, hogy ezzel a gyerek nem tanul semmit, és mellőzzék, hiszen nem az ő tudásukra kíváncsi

Változó az órák hossza, de mivel a Zoom alkalmazás ingyenes változata csak 40 percig engedélyezi az online jelenlétet, hirtelen megszakad az adás. „Nincs gond, azonnal küldi az új hivatkozást és folytatódik. Nincs apelláta, mind a harminc gyerek újra fent kell legyen, csak akkor folytatódik az óra” – jelzi László, kiemelve, hihetetlen türelemmel és magas elvárásokkal kezeli a tanítónő az online órákat. Mi is megtapasztaljuk ezt: többször felszólít mindenkit, névre szólóan kell bemutatni a lerajzolt a házi feladatokat, folyamatosan magyaráz és többször ismétli magát.

„Anna nagyon szereti a tanítónőt. Élvezettel üli végig az órákat, minden este alig várja, hogy beülhessen az órára” – értékeli a tanítónő fáradozásait. Sőt, az este nem áll meg itt, hiszen a nagycsoportos testvérnek, Andrásnak pár perc múlva esti mese következik, úgyszintén online. „Az óvónők sem engedik el a gyerekek kezét, legalább egy mese formájában közösségbe próbálják formálni őket” – teszi hozzá László és már kapcsolja is be a táblagépet.

Nem sok mindenre jut idő

Nehéz minden napot megszervezni. Délelőtt a gyerekek az édesanyjukkal otthon vannak, ekkor kerül sor a tanulás egyik részére. „Délutánra hazaérkezek, átveszem őket, Tímea akkor megy dolgozni. A munkahelyről napközben fel szoktam hívni Annát és villámkérdésekkel kérdezem ki a leckét. Este, óra után pedig tanulunk még egy keveset” – mondja. Bár saját feladataikra ilyen körülmények között jóval kevesebb idő jut, nem panaszkodik egyik szülő sem. Örülnek, hogy részesei lehetnek a tanulásnak és figyelemmel követhetik, miről is tanul Anna. Végül őt kérdezve kiderül,

tetszik neki, hogy minden nap tanulhat, de hiányoznak az osztálytársai és szívesebben járna iskolába, mint minden este beülni a számítógép elé.

Változó és nehezen vállalják

Más tanítási módozatok után érdeklődve megtudtuk, Csíkszeredában általában a megszokott, délelőtti oktatási rendszer a legelterjedtebb. Ellenben van, aki hatásosabbnak látja, ha csak heti két alkalommal tart hosszabb órákat, más videóra veszi a tananyagot és azt küldi el a gyerekeknek. Mint kiderült, nem szívesen vállalják az akár nagyobb tapasztalattal rendelkező pedagógusok sem világgá kürtölni online tanítási módszereiket, hiszen – bár jelen esetben is bebizonyosodott, hogy hatásosabbak – azok nem mindenben követik az országosan erőltetett, ám nem minden esetben hatékony tanügyi normákat.