Online kutakodhatunk a marosvásárhelyi városháza pénzes ügyei között

Noha nem szembetűnő helyen, de felkerült a marosvásárhelyi városháza honlapjára az Átláthatóság/Transparenta fejezet. Létrejöttét a Szabad Emberek Pártjának képviselője, Radu Balas kezdeményezte, aki ennek érdekében határozattervezetet nyújtott be tavaly, amit el is fogadott a helyi képviselő-testület. A honlapra folyamatosan töltenek fel adatokat, és akinek van ideje böngészgetni, érdekességekre is bukkanhat.