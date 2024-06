Online is igényelhető az elhagyott vagy megsérült jogosítványok cseréje

Júniustól online is igényelhető a vezetői engedély újbóli kiállítása, amennyiben az elveszett vagy megsérült – tájékoztatott közleményében a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal.

Online is igényelhetik új vezetői engedély kiállítását 2024 júniusától azok a személyek, akik elveszítették a jogosítványukat vagy az okmányuk megsérült. Igénylésüket a vezetőiengedély- és gépjárműnyilvántartási szolgálat honlapján tehetik le az érdekeltek, így

A vezetői engedély másolatának online igényléséhez a következő lépéseket kell követniük az érintetteknek:

felhasználói fiókot kell létrehozniuk a vezetőiengedély- és a gépjárműnyilvántartási szolgálat oldalán;

be kell nyújtaniuk online a következő dokumentumokat: a kérelmező kitöltött és aláírt kérelmét, a vezetői engedély másolatának kiállítására vonatkozó négyzet bejelölésével és a kérelem indoklásának megfelelő kitöltésével; az érvényes személyi igazolvány másolatát;

a vezetői engedély díját is be kell fizetniük (89 lej) a honlapon keresztül.

A felhasználói fiókok létrehozásához a kérelmezőnek egy alkalommal meg kell jelennie az ország bármelyik közszolgálati vezetőiengedély- és járműnyilvántartó irodájában azonosítás céljából, ahová magával kell vinnie a személyi igazolványát.

A jogi személyek képviselőinek ugyanakkor be kell mutatniuk a vállalkozás működési engedélyének vagy adószámának másolatát, illetve egy meghatalmazást is, amely bizonyítja, hogy eljárhat a megbízó nevében. Ezenkívül egy érvényes e-mail címet is kérnek majd a regisztrációhoz.