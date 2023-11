Online is be lehet küldeni a fűtéspótlék-kérvényt Marosvásárhelyen

November elsejétől fogadják a fűtéspótlék kérvényeket Marosvásárhelyen – jó hír, hogy ezeket online is be lehet küldeni.

Noha más Maros megyei településeken már október közepétől fogadják a fűtéspótlék-kéréseket, a marosvásárhelyi szociális igazgatóság csak november elsejétől fogadja ezeket. Ez előző évben is így volt, és ezt a döntést azzal indokolták, hogy

csak a novemberi fűtésre kérhetnek támogatást az érintettek, így a kérvényeket is elég akkor összesíteni.

A bevallott jövedelmeket, a tulajdonban levő területeket, járműveket a szociális igazgatóság, akárcsak előző években, idén is ellenőrizni fogja az adóhatóság segítségével, és a hivatal szakirodáival.

Azok a vásárhelyiek, akik be szeretnék nyújtani a fűtéspótlék-kéréseket tájékoztatást, útmutatást kérhetnek a 0725-403 318-as telefonszámon hétköznapokon 07.30 és 15 óra között, kedden pedig 16.30-ig. A kitöltött formanyomtatványt és a szükséges iratokat személyesen le lehet adni a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban hétfőtől-péntekig 8-15 óra között, vagy el lehet küldeni a registratura.das@tirgumures.ro címre is. Azok, akik már erre a hónapra is szeretnének fűtéspótlékban részesülni, november 20-ig kell leadják a kérést.

Tavaly 1830 marosvásárhelyi részesült fűtéspótlékban, ebből 1446-an földgázzal fűtöttek, 76-an villamos energiával, 308-an pedig fával.