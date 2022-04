Online időpontfoglaló szolgáltatás indult Gyergyószentmiklóson

Az online.gyergyoszentmiklos.ro online felület azt a célt szolgálja, hogy a gyergyószentmiklósiak, illetve környékbeli lakók előre lefoglalhassák azt az időpontot, amikor a lakossági nyilvántartó iroda szolgáltatásait szeretnék igénybe venni.

Hirdetés

Hirdetés

Ez egy új lehetőség, ami a tesztidőszak után már bárki számára elérhető, de ugyanitt a városvezetők audienciáira is lehet itt jelentkezni. A későbbiekben pedig ide fogják becsatolni a helyi közműszolgáltató(k) fogadóóráira való feliratkozást, a városi piacokon az árusok számára előzetes asztalfoglalást, de egy hibabejelentő szolgáltatás is kapcsolódik majd ehhez – jelentette be Csergő Tibor polgármester.

Jelenleg a személyi igazolványok cseréje miatt fordulnak a lakossági irodához a legtöbben, amiatt is, mert a járvány időszaka alatt a korlátozások miatt nem mindenki tudta ezeket elintézni, de az is közrejátszik ebben, hogy a gyergyószentmiklósi irodához kell forduljanak ilyen esetben hét község lakói is, és közülük kettőben az utóbbi időben utcanevek és házszámok is változtak. Az új lakcímre szóló igazolvány pedig az APIA támogatásigényléséhez is szükséges – mondta el Turcas Éva, az iroda munkatársa.

Az új online felületen elhelyezett naptárban negyedórás periódusokra vannak osztva a munkanapok, ezekből lehet egyet választani.