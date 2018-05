Önkormányzati szövetséghez csatlakozik Csíkszereda

• Fotó: Farkas Tamás

Füleki Zoltán alpolgármester ezzel kapcsolatban elmondta, azért is volt fontos belépniük ebbe a szövetségbe, mert

a szakmai tapasztalatátadás mellett anyagi segítséget is kaphat a város,

hogy úgynevezett okos várossá váljon. Az elöljáró azt is kiemelte, hogy az önkormányzat már év elején olyan beruházásokat foglalt bele a költségvetésbe, amely a várost a 21. század elvárásaihoz közelíti.

Mint megtudtuk, azt tervezik, hogy egy olyan szoftverrendszert készíttetnek, amely a városházi munkafázisokat egyszerűsítené, és amelyet össze lehetne kötni más smart-city rendszerekkel. Jelenleg a tenderfüzet kiírásán dolgoznak, egy elemzés elvégzésére, hogy milyen számítógépes szoftver lenne hatékony a polgármesteri hivatalban, erre 30 ezer eurót szánnak. Ezután készülhet el a megvalósíthatósági tanulmány. Füleki hozzátette, a fejlesztési minisztériumhoz is szeretnének pályázni ilyen okosrendszerek kiépítésére.

Várják a jóváhagyást a PUG-ra



Az önkormányzati képviselők ülését követő sajtótájékoztatón rákérdeztünk az Általános Rendezési Terv (PUG) ügyére is, hiszen azt, mint korábban írtuk 2017 elején semmisítették meg a bukaresti igazságügyi szervek arra hivatkozva, hogy hiányzik hozzá a belügyminisztériumi jóváhagyás. Tavaly ugyan már benyújtotta az önkormányzat a jóváhagyáshoz szükséges dokumentációkat, azt azonban a minisztérium nem adta meg, hanem változtatásokat kért.



Albert Sándor, Csíkszereda főépítésze elmondta, belefoglalták végül a belügyminisztérium által kért módosításokat, például azt, hogy a Hunyadi János utcai, a rádióantenna közelében lévő 5 hektáros, a Hargita Megyei Csendőr-felügyelőség tulajdonában lévő terület, amelynek besorolása a rendezési tervben zöldövezet volt, speciális besorolást kapjon. Április 11-én nyújtották be az aktákat a belügyminisztériumhoz, és most a jóváhagyásra várnak.