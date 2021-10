Önkénteseket képez a Maros Megyei Múzeum

Ők az első önkéntesek, akik részt vesznek a képzésen • Fotó: Liliana Lirca

Az önkéntességi programra azoknak a 16 évnél idősebb tanulóknak, egyetemi hallgatóknak, illetve felnőtteknek a jelentkezésért várják,

akiket érdekel a történelem, régészet, muzeológia, irodalom, antropológia, néprajz, filozófia, művészet és természettudományok, illetve akik a turizmus és kulturális marketing terén tevékenykednek, vagy szeretnének tevékenykedni.

A programról minden kedden 12 és 14 óra között tájékoztatják a jelentkezőket a múzeum Mărăști utca 8A. szám alatti székhelyén.

Elméleti és gyakorlati képzés

A képzés a kiválasztott önkéntesek számára novemberben kezdődik és januárig tart. Ahogy Liliana Lirca muzeológus, a múzeum szóvivője a Székelyhonnak elmondta, a szabad oktatási műhelyek keretében szervezett ingyenes képzésen elsajátított elméleti tudást, 2022. február és szeptember között a gyakorlati tudnivalók megszerzése követi.

A múzeum önkéntességi programja a fiatalok számára lehetőséget nyújt, hogy megtanulják mindazt, amit egy kulturális intézményben, egy múzeumban az önkéntesnek tudnia kell.

A befogadó intézmény bizonylatot ad a megszerzett kompetenciákról – hangsúlyozta Liliana Lirca, hozzátéve, hogy az önkéntességi szerződésbe foglalt minimális önkéntességi idő lejárta és a gyakorlati tapasztalat megszerzése után

a múzeum önkéntesei részt vehetnek majd kulturális és múzeumi események szervezésében, fordítói és tolmácsi munkát végezhetnek, elhelyezkedhetnek a turizmus, multimédia, reklám-szakmában és helyi, nemzeti vagy nemzetközi felsőoktatási intézményekben folytathatnak tanulmányokat.

A muzeológus érdeklődésünkre azt is elmondta, hogy november 1-jén szerződést kötnek a jelentkezőkkel, akikkel heti rendszerességgel találkoznak, a képzéseket román és magyar nyelven tartják. Az önkéntességi szerződést a múzeum önkénteseinek nyilvántartásában iktatják. Szerződéskötéskor egy személyi lapot is kiállítanak, amely tartalmazni fogja a választott részlegen vállalt feladatokat, valamint a feltüntetett feladatkörök szerinti munkavédelmi és vészhelyzeti tudnivalókat is.

Minden önkéntes egy önkéntes igazolást kap, valamint egy fényképpel ellátott igazolványt, amellyel beléphet a múzeum területére.