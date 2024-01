Önkéntes tűzoltók hozták ki a beomlott székelyudvarhelyi bentlakás tanulóinak személyes tárgyait

Az engedélyek beszerzését követően tizenkét önkéntes tűzoltó ment be szombaton a Tamási Áron Gimnázium beomlott bentlakásába, hogy kihozzák a diákok ottmaradt személyes tárgyait. Közel háromszáz zsáknyi értéket menekítettek ki az öt órán át tartó akció során – ezeket a jövő héten vehetik át tulajdonosaik.

A falomlás helyszínére nem mehettek be, hiszen ott még mindig ügyészségi vizsgálatok zajlanak, ráadásul az ottani munkához speciális eszközökre is szükség lett volna.

Ezt követően léptek be a bentlakás falai közé, hogy

a nevelők közbenjárásával immár az épületben is beazonosítsák a termeket, illetve kihozzák onnan a tanulók személyes tárgyait.

egyszerre csak két kollégájuk lephetett be a szobákba, akiket a társaik biztosítottak az ajtóból.

Az akció során egyébként a speciális ruhák, védősisakok mellett lámpákat, a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen rádiókat és köteleket is használtak. „Szerencsére nem történt baleset az öt órán át tartó bevetésen, ami egyebek mellett az önkéntes tűzoltók minőségi gyakorlati és elméleti képzéseinek tudható be” – szögezte le Albert Csaba.

Jól képzettek voltak a részvevő tűzoltók, ami meg is látszott a munkájuk során. Higgadtak voltak, következetesek, fegyelmezettek, ugyanakkor pszichológiailag is jól kezelték a helyzetet és szakszerűen jártak el. Jól, mondhatni rutinosan alkalmazták a képzéseken elsajátítottakat”

Albert Csaba arról is beszámolt, hogy számos pénztárcát, laptopot, cipőt, ruhát és más személyes tárgyat hoztak ki, amelyeket több mint 270 zsákba csomagoltak be.

„Kivettük a részünket a fal leomlását követő mentésből is, de úgy éreztük, hogy most is segítenünk kell a gyerekeknek és szüleiknek azzal, hogy kihozzuk a személyes tárgyaikat” – zárta beszélgetésünket Albert Csaba.