Önkéntes munkával teszik járhatóvá a Kostelekre vezető utat, de összefogásra van szükség

Útjavítás önerőből, támogatókat várnak • Fotó: Forrás: Facebook

A cél az, hogy Kostelek elzártsága megszűnjön, és az 1952-ben közigazgatásilag Hargita megyétől elcsatolt település ismét elérhetővé váljon a csíkszépvízi víztározótól induló úton. Ennek teljes hossza 15 kilométer, és az elmúlt években a kormány Helyi Fejlesztési Programjának (PNDL) támogatásával a közel 9 kilométeres Hargita megyei szakasz korszerűsítése elkészült. Az aszfaltút viszont a megyehatárnál, a Motorsirülő közelében véget ér, és a Szellő-tetőt érintő további szakaszon már csak munkagépekkel, traktorokkal, terepjárókkal közlekedve lehet megközelíteni Kosteleket.

A falu lakói eddig csak nagy kerülővel, mintegy 80 kilométeres úton juthattak el Csíkszeredába, és mivel a Bákó megyéhez tartozó községi útszakasz felújítása késik, idén saját kezükbe vették az irányítást, és elkezdték a munkát.

Felajánlások és adománygyűjtés

A Kostelekről elszármazott Timar Daniel kezdeményezte a kritikus útszakasz felújítását egy Facebook-csoportot is létrehozva ennek érdekében. Az első támogatás a csíkszentmiklósi és borzsovai közbirtokosságoktól érkezett, így munkagépet fogadtak fel, és a kosteleki önkéntesek is jelentkeztek – számolt be kérdésünkre Vaszi Levente kosteleki tanár, ismert népdalénekes. A munkához gyimesközéploki és felsőloki vállalkozók munkagépeket és ezekhez üzemanyagot biztosítottak, segítséget adtak a csomortáni Aracs és a fitódi és csíkszentléleki Suta közbirtokosságok is.