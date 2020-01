Önként, vagy büntetéssel együtt, de mindenképp be kell adatni a veszettség elleni oltást

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Gyergyószentmiklóson eddig több mint 350 kutyát oltottak be, de mivel 750 állat szerepel a nyilvántartásban, az elkövetkező hetekben még sok vakcinát be kell adniuk – tudtuk meg dr. Gáll József körzeti állatorvostól. A Nicolae Bălcescu utcai állatorvosi rendelőben hétköznapokon és szombatonként is várják a hat hónapot betöltött házi kedvenceket. Mint az állatorvos elmondta, a város egy részét már bejárták, és ahol otthon találták a gazdákat, beoltották és féregtelenítették a kutyákat. Telefonon (0266–361623) továbbra is lehet programáltatni az állatokat, és

akár házhoz is kimennek a következő hetekben annak érdekében, hogy minél több házi kedvenc megkapja a veszettség elleni oltást. A vakcina 15 lejbe kerül.

A Gyergyószentmiklóson lévő kutyák többsége azonosító chippel rendelkezik, így azok, akik nem oltatják be állataikat, büntetésre számíthatnak, és annak kifizetése mellett be kell adatniuk a vakcinát a kutyának.

HIRDETÉS

Az utóbbi években nem volt veszett házi kedvenc a Gyergyói-medencében, mivel a rókákat rendszeresen immunizálják. A megelőzés azonban nagyon fontos, mert a veszettség az emberre nézve halálos kimenetelű lehet, és ezt a betegséget legkönnyebben házi kedvenctől vagy kóbor kutyától lehet elkapni. Abban az esetben,

ha kóbor kutya harap meg valakit, illetve az ebet nem tudják megvizsgáltatni állatorvossal, az érintett személy automatikusan veszettség elleni oltást kap.

Amennyiben az állatot meg tudják vizsgálni, két hétig megfigyelés alatt tartják, és ha nem jelentkeznek a fertőzés tünetei, akkor nem szükséges ilyen jellegű kezelés a megharapott embernek.