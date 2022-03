Olyan térségi utakat újítanak fel Csíkszéken, amik még sosem láttak aszfaltot

Csíkszeredát, Csíkcsicsót, Madéfalvát és Csíkrákost is összekötik azok a mezei utak, amelyek korszerűsítésére jelentős, 3 millió euró értékű támogatást nyert több közösségi fejlesztési egyesület. A munkálatok elkezdése jövőben várható.

Több olyan mezei útról van szó, amelyek még földutak, de néhány éven belül már leaszfaltozva szolgálnak alternatív közlekedési útvonalakként is több csíki település között. Az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR) kiírásán több csíki közösségi fejlesztési egyesület is nyújtott be pályázatot, így a Csíkszeredát, Csíkcsicsót, Madéfalvát és Csíkrákost tömörítő Forest, a Bogát Önkormányzati Fejlesztési Egyesület – Csicsó, Madéfalva, Rákos, Csíkszentmihály tagsággal, a Középcsík – Csicsó, Rákos és Madéfalva képviseletében, valamint Madéfalva község. Ezek közül hármat nyilvánítottak nyertesnek,