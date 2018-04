Olyan sokan adtak és adnának le mobilt, hogy folytatják a könyvtárban a gyűjtést

Akkora volt az érdeklődés az e-hulladék-gyűjtés iránt, hogy meghosszabbították az akciót • Fotó: Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár/Facebook

Az intézmény vezetője, Szőcs Endre sikeresnek értékelte az akciót, és kifejtette, mivel azóta is vannak érdeklődök, a hét végéig meghosszabbították a gyűjtést. Úgy saccolta, hétfőn megközelítőleg százötvenen tértek be e célból hozzájuk. Az

egy nagyobb ebédlőasztalt beterítő mobiltelefon-kupac egy része a Tomcsa Sándor Színházhoz kerül majd kelléknek, a többit Galacra küldik postán, az ott található gyűjtőpontra.

„Először is négyfelé kell válogatnunk. Maga a telefon mint elektronikai hulladék, illetve a kiszedett akkumulátorok és a műanyag hátlap más-más kategória, illetve ha már behozták, a töltőket és fülhallgatókat is külön csoportosítjuk.” Szőcs elmondta azt is, hogy sokan éltek a felajánlott lehetőséggel, és

szép számban vittek el ingyenes köteteket a könyvturkálóból.

Ezen a részlegen olyan kiadványok találhatók, amelyeket otthonról visznek be az olvasók, az intézmény munkatársai pedig eldöntik, hogy a téka saját állományát gyarapítják velük, a könyvturkálóban jelképes összegért árulják, hogy aztán új könyveket vegyenek, vagy a szórványvidékeknek juttatják el.

HIRDETÉS

„Bármilyen lépést teszünk a szelektív szemétgyűjtés vagy a veszélyes hulladékoktól való megszabadulás terén, az fontos. Mellékes, hogy intézmény vagy magánszemély kezdeményezi-e, de való igaz, hogy egy kicsit jobban tudtuk motiválni az embereket azáltal, hogy könyvet adtunk az e-hulladékért cserébe” – összegezte Szőcs Endre a csereakció sikerét.