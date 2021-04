Olyan piacot hoznának létre, amit ötven év múlva is lehet használni

Eljött a korszerűsítés ideje, ráfér a felújítás a jelenlegi nyárádszeredai piacra • Fotó: Rab Zoltán

Eddig háromszor hirdették meg a közbeszerzési eljárást a nyárádszeredai piac korszerűsítésére és hamarosan a negyedik kiírás is megjelenik, remélhetőleg ezúttal az előzőeknél sikeresebben. Ahogy Tóth Sándor polgármester a Székelyhon érdeklődésére elmondta, a terv már korábban elkészült:

miután felmérték az igényeket, az elvárásokat, elkészültek a tervek, meg is hirdették a közbeszerzési eljárást, ám arra senki nem jelentkezett.

A második kiírásra egy jelentkező volt, ám a gazdasági mutatók változtak, ezért változtatni kellett a terveken is, ezért harmadszor is ki kellett írni a versenytárgyalást. Arra már hét cég lépett versenybe, csakhogy mivel

a tervező egy 800 ezer lejes fejezetet elfelejtett frissíteni, a kiírás érvénytelenné vált.

Most a helyi önkormányzat újból elfogadta a módosítást, és jövő héten megjelenik a közbeszerzési kiírás – részletezte a polgármester, aki bízik abban, hogy azok a vállalatok, amelyek korábban jelentkeztek, most sem maradnak el, sőt más cégek is benyújtják szándékukat.

50 év múlva is használható lesz

A polgármester érdeklődésünkre elmondta, olyan vásárcsarnokot terveznek, amely fával lesz burkolva, hogy sugallja a korabeli vásárok jellegét. Felszerelik fagyasztó- és hűtőládákkal, hogy a gazdáknak egyik szerdától a másikig legyen hol tárolniuk a termékeiket. Ugyanakkor

fedett, aszfaltozott, közművesített piacteret alakítanak ki, ahol kirakodó vásárt szerveznének.

Ugyanott kapnának helyet azok a faházikók is, amelyekben a vidék őstermelői kínálnák saját termékeiket.

Nem szeretnénk összecsapni a tervet és elhamarkodottan megépíteni, hanem egy olyan piacot akarunk létesíteni, amely ötven év múlva is megfelelne az elvárásoknak, és ahová szívesen jönnének a termelők és a vásárlók is

– hangsúlyozta Tóth Sándor. A beruházást, amelynek az értéke mintegy tíz millió lej, a település saját költségvetéséből valósítaná meg – mondta a polgármester, aki egy kisvárosok számára kiírt gazdaságélénkítő országos programot is megpályázna, vagy akár az államkincstárhoz vagy egy bankhoz fordulna hitelért.

Fesztiváloknak is helyet adhat a piactér

Nyárádszeredának Bocskai Istvánon kívül, akit 1605-ben ott választottak Erdély fejedelmévé, a másik jelképe a „szeredai piac”, ahol a nyárádmenti termékeket, elsősorban zöldségeket kínálták eladásra, és amelynek köszönhetően a település mezővárosi rangot kapott. Ezt a jelképet szeretnék most erősíteni a korszerű piaccal.

Tóth Sándor elmondta, van egy olyan elképzelésük is, hogy a leaszfaltozott, infrastrukturálisan kiépített piactér nem maradna kihasználatlanul egyik szerdától a másikig, így ott különböző fesztiválokat, rendezvényeket lehetne szervezni.