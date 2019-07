Olyan kényes ez a munka, hogy nem is mernek rá garanciát vállalni

Közbeszerzési eljárást indított Hargita Megye Tanácsa a Székelyudvarhely és Tibód között harmadjára is beszakadt út rendbetételére – ezúttal komolyabb beruházást terveznek. Egyelőre nem tolonganak a munkavállalók a feladat elvégzéséért, hiszen kényes építkezésről van szó, és a megrendelő szerint sincs rá garancia, hogy a későbbiekben nem csúszik meg ismét a talaj az út alatt.

Senki sem tudja garantálni, hogy az esetleges beruházás után megszűnnek az ilyen jellegű problémák • Fotó: Beliczay László

a helyzet pedig napról napra romlik. Mindemellett a másik, Ülkén és Székelyfancsalon átvezető kövezett községi út – amelyen el lehet jutni a községközpontba, Oroszhegyre – esetében is hasonló gondokkal küzd a helyi önkormányzat.

Árvízkárról lévén szó, a megyei tanács megpróbált kormánytámogatást kérni, de nem járt sikerrel, így kénytelen saját forrásait felhasználni. Borboly szerint elő tudják teremteni a szükséges pénzt, legrosszabb esetben kölcsönt vesznek fel. A javítás már csak azért is sürgős, mert

a vártnál is nagyobb anyagi forrást igényel, a szakértői vélemény szerint 2,2 millióra lesz szükség.

A 2014–2016 között történt heves esőzések miatt csúszott el a talaj a 134C jelzésű megyei út Tibódhoz közeli szakaszán, s noha azóta már háromszor is megjavították, ismét ugyanazzal a problémával néz szembe Hargita Megye Tanácsa. Az intézmény elnökétől, Borboly Csabától megtudtuk, hogy az általuk készíttetett tanulmányok szerint a probléma fő oka a talaj kedvezőtlen szerkezete. A domboldal ugyanis több agyagrétegből tevődik össze, amelyek könnyen elcsúszhatnak egymáson, ha víz kerül közéjük. Ez pedig az út leszakadásához vezet.

Nincs garancia

A megyei tanács már meg is hirdette a közbeszerzési eljárást a 134C jelzésű megyei út megjavítása érdekében, kivitelezőt és tervezőt is keresnek. Borboly ugyanakkor elmondta, rendkívül kényes földmunkáról van szó, így az építőcégek sem szívesen vállalják el a feladatot. A helyzetet az is nehezíti, hogy

senki nem mer garanciát vállalni arra, hogy a későbbiekben nem csúsznak el a talaj még mélyebben lévő rétegei, ami miatt ismét leszakadhat az út.

„Senki sem tudja garantálni, hogy a beruházás után megszűnnek a problémák. Ennek ellenére úgy döntöttünk, hogy belevágunk és reménykedünk, hogy sikerül stabilizálni a domboldalt” – fogalmazott a tanácselnök. Hozzátette, a kényes helyzet ellenére bízik benne, hogy még idén elkezdődhetnek a javítási munkálatok, amelyek kivitelezésére kilenc hónapja lesz a közbeszerzési eljáráson nyertes cégnek.