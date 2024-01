Olyan január is volt, amikor a békák kuruttyoltak

A környezetvédelmi minisztérium minapi jelentése szerint a 2023-as volt minden idők legmelegebb éve Romániában, már amióta hivatalosan mérik és rögzítik a hőmérsékleti értékeket. Erre hajaz az idei tél is, amely eddig alig mutatott magából valamit, és január eleje is jószerivel az egész Székelyföldön hómentes napokkal köszöntött be. Még mielőtt pánikba esnénk, inkább lapozzunk vissza a történelemben.