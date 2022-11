Oltóanyaghiány: a csecsemők egy része már két védőoltást nem kapott meg

Egyre nagyobb problémát jelent az egészségügyi alapellátási rendszerben az, hogy hónapok óta hiánycikk a csecsemőknek beadandó hepatitis B, diftéria, tetanusz, szamárköhögés, gyermekbénulás, valamint a B típusú Haemophilus influenzae ellen védő kombinált oltóanyag. Olyan kisbabák is vannak, akik már az emlékeztető vakcinát kellene megkapják, miközben még az alapoltást sem tudták beadni nekik. A háziorvosi rendelők ugyanakkor a rózsahimlő, a mumpsz és a kanyaró elleni oltóanyagokból is kifogytak.

Az ország számos megyéjében már egy ideje elfogyott a csecsemőknek beadandó többkomponensű védőoltás, és most már Hargita megye is felkerült erre a listára.

Már hetek, illetve hónapok óta nem kaphatják meg a csecsemők a hexavalens oltásként ismert, hepatitis B, diftéria, tetanusz, szamárköhögés, gyermekbénulás, valamint a B típusú Haemophilus influenzae ellen védő vakcinát, ugyanis országszerte elfogyott a védőoltás, így a szakminisztérium sem tud utánpótlást küldeni a vakcinából a megyei egészségügyi igazgatóságoknak. Amint arról augusztus végén írtunk , az ország számos megyéjében már korábban elfogyott az oltóanyag, és Hargita megyének ugyan volt elegendő vakcinája készleten, de több másik megyét is ki kellett segítsenek a meglévő mennyiségből, így nyár végére itt is hiány alakult ki. Augusztus végén több, Székelyudvarhely környékén praktizáló háziorvosoknak még tudott adni oltóanyagot a megyei népegészségügyi igazgatóság, aztán elfogyott a vakcina.

Ez már nagyon durva, és ezt még meg kell magyarázni a családorvosoknak, a szülőknek és magunknak is

– fogalmazott a fokozódó oltóanyaghiány okozta problémákról a megyei egészségügyi szakhatóság vezetője.

A csecsemőknek normális esetben 2, 4, illetve 6 hónapos korban adják be a hepatitis B, diftéria, tetanusz, szamárköhögés, gyermekbénulás, valamint a B típusú Haemophilus influenzae elleni védőoltást. Az immunizálást át lehet ütemezni, ha belátható időn belül érkezik oltóanyag-utánpótlás, ez nem okoz gondot, ha nincs azokból a betegségekből járvány, amelyek ellen az oltás véd. De például a gyermekbénulás viszonylag gyakran előfordult Ukrajnában az utóbbi években, onnan továbbra is érkeznek a háború elől menekülők, tehát a fertőzés esetleges megjelenését tekintve nem a legnagyobb a biztonság, ezért is lenne fontos, hogy mihamarabb beszerezze az egészségügyi minisztérium a szükséges mennyiségű oltóanyagot – vélekedett Tar Gyöngyi.

Hirdetés

Veszélyt hordoz az ROR-oltóanyag hiánya is

Már a múlt hónapban sem volt oltóanyaguk a hexavalens vakcinából, a megyei népegészségügyi igazgatóságon sem tudták megmondani, hogy mikor lesz – érthető módon, hiszen nem ők a beszerzők, hanem az egészségügyi minisztérium –, így már jó ideje nem tudják az oltásnaptárnak megfelelően beoltani a csecsemőket – tájékoztatott a kialakult helyzetről Soós-Szabó Klára. A csíkszeredai háziorvos, illetve a háziorvosok szövetségének a megyei vezetője ugyanakkor rámutatott arra, hogy egy kisebb csúszás ugyan még áthidalható, tehát átütemezhetők az oltások, de ha 2-3 hónap alatt nem oldódik meg a probléma, elölről kell kezdeni az oltást azon csecsemők esetében is, akik már megkapták az alapoltást, az ugyanis addigra már elveszíti a hatékonyságát.