Más megyéken kellett segítsenek, most Hargita megyében is elfogyott az oltóanyag

Az ország számos megyéjében már egy ideje elfogyott a csecsemőknek beadandó többkomponensű védőoltás, és most már Hargita megye is felkerült erre a listára. Az egészségügyi igazgatóságnak ugyan volt elegendő vakcinája készleten, de korábban több másik megyét is ki kellett segítsenek ebből, így múlt héten itt is hiány alakult ki.