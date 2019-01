Olaszul is köszöntötték Petőfit születésének évfordulóján

Hunyadi László, a Petőfi szobor alkotója • Fotó: Náznán B. Olga

Az Erdélyi Közművelődési Egyesület (EMKE) Maros megyei szervezete az idén is megtartotta a költő egészalakos szobránál a szokásos január 1-ei megemlékezést. Kilyén Ilka, az EMKE megyei elnöke Illyés Gyula Petőfi-monográfiájának Bevezetőjéből olvasott fel részletet. „A nagy költők nem váratlanul szólalnak meg, nem derült égből, mint az isteni kinyilatkoztatások.

A népek életében messze visszamenőleg meg lehet állapítani, mikor estek vajúdásba, hogy megszüljék a rendkívüli fiút. A nemzet, a nagy család előre készülődik az eseményre”

– idézi a műből a Petőfi megszületését megelőző események hangulatát, részletezve, hogy milyen „izgalomban élt a nemzeti újjászületés hajnalán Magyarország. Az izgalom oka, mint mindig, most is az, meg tud-e újulni ez az ország? A népek újkori nagy versenyében megállja-e helyét? Lesz-e egyáltalában magyarság, a nagy múlt után a jövő nem a halált tartogatja-e az ő számára? Hisz voltaképpen csak most kezd magához térni a csaknem négyszáz esztendős rettentő erőfeszítés után, amellyel az Európára rontó törököt föltartotta, végül szinte a saját testén, a földön hemperegve vele, de még ott is úgy szorítva, hogy tovább ne eressze, bármibe kerüljön is” – olvasta Kilyén Ilka színművész, az esemény szervezője és műsorvezetője Illyés Gyula szavait.