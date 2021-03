Olasz cég újíthat fel több udvarhelyszéki útszakaszt

Több óvást nyújtottak be az európai uniós támogatású, mintegy ötven kilométernyi utat érintő udvarhelyszéki korszerűsítés közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése után, az alulmaradt cégek bírósághoz is fordultak. A végleges bírósági döntés nyomán egy olasz vállalat nyerte el a kivitelezés jogát, most már csak a szerződést kell aláírni.