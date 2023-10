Oláh Vivien ma Coolio-t idézi meg

Beyoncé, Honthy Hanna és Icona Pop alakítása után egy újabb nagy kihívás vár ma este az TV2 Sztárban sztár leszek! műsorában Oláh Vivienre. Ezúttal Coolio-t kell úgy eljátssza, hogy az minél pontosabban visszaadja a rapper színpadi mozgását és persze a hangját is, elnyerve ezzel a lehető legmagasabb pontszámokat és a közönség szimpátiáját, szavazatait. Múlt vasárnap, Icona Pop-ként nem is izgult, és produkciójával ezúttal a veszélyzónát is elkerülte.