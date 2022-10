Októberfeszt székely módra: tűzifa a tombola fődíja

Tizenhetedik alkalommal rendezi meg a Csíkszentimrei Sokadalom – Szent Imre Falunapokat a helyi önkormányzat Októberfeszt címmel, partnerségben a helyi civilszervezetekkel október 21–23. között. A három nap alatt minden korosztály találhat magának számára kedvező programot, többek között lesznek ügyességi versenyek, koncertek és tombolahúzás is értékes nyereményekkel.

Ugyanakkor a helyi gazdák is összefogtak, akik vasárnap lovasnapot szerveznek, amelyen lesznek tombolanyeremények is. A tombola fődíja egy rakomány tűzifa a helyi közbirtokosság felajánlásával, ezen kívül galamb, bárány, bicikli, motorolaj, valamint malac is szerepel a nyeremények között” – osztotta meg Fülöp Kinga csíkszentimrei alpolgármester.

A rendezvény programja