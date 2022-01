Október óta először fordul elő, hogy több koronavírus-fertőzöttet ápolnak kórházban Hargita, mint Maros megyében

• Infografika: Tóth Szilárd

Míg január 13-án Hargita megyében 99 koronavírus-fertőzöttet ápoltak a kórházakban, csütörtökre ez a szám 148-ra nőtt. Ennek megfelelően a kórházak leterheltsége is valamelyest emelkedett:

a múlt heti adatok szerint a Hargita megyei kórházakban a Covid-ágyak 22 százaléka volt foglalt, csütörtökre ez az érték 28,63 százalékra nőtt.

Említésre méltó adat továbbá az is, hogy október óta most fordult elő először, hogy a feleakkora lakossággal rendelkező Hargita megyében több Covid-beteget ápoltak, mint Maros megyében.

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban 72 igazoltan koronavírus-fertőzött pácienst ápoltak csütörtökön, közülük 46-an szorultak oxigénnel történő légzéstámogatásra – tudtuk meg Kiss Edit sajtószóvivőtől. A Covid intenzív terápiás (ATI) osztályon biztosított tíz ágyból négy volt foglalt, és Covid-betegeket kezeltek a tüdőgyógyászati, a fertőző és a gyermekosztályon is, utóbbiban kilenc gyereket és három hozzátartozót ápoltak.

A kórházba beutaltak 68 százaléka nincs beoltva.

Kiss Edit arra is kitért, hogy 98-ra növelték a koronavírusos betegek számára elkülönített kórházi helyek számát. Azt viszont nem tudta megmondani, hogy ennek függvényében mekkora a kórház leterheltsége, ugyanis nem volt egyértelmű, mi alapján számítják ezt ki.

A fenntartott helyek száma napról napra változik a betegszám függvényében, így a pillanatnyi helyzet nem mérvadó.

Ugyancsak az új szabályozással kapcsolatos bizonytalanságokat emelte ki Zörgő Noémi, a Székelyudvarhelyi Városi Kórház szóvivője: intézményükben 47 igazoltan koronavírus-fertőzött pácienst kezeltek csütörtökön. A bennfekvők közül 38-an voltak súlyos vagy középsúlyos állapotban, 9-en pedig csak enyhe tüneteket tapasztaltak vagy tünetmentesek voltak. Az intenzív osztályon négy fertőzöttet kezeltek, az osztályokon pedig további 15 személy szorult oxigénnel történő légzéstámogatásra.

Zörgő Noémi elmondása szerint ismét több osztályon kezelnek koronavírusos betegeket: a kardiológián, a belgyógyászaton, a fertőzőn, a gyermekosztályon és a nőgyógyászaton is. Azt viszont, hogy pontosan hány helyet tartanak fent számukra, nem szabályozzák, mivel ez az igény függvényében folyamatosan változik. Árulkodó adat viszont szerinte, hogy

az eddigi rekord 151 bennfekvő Covid-beteg az intézményben, és ettől még nagyon távol áll a jelenlegi 47.

A Gyergyószentmiklósi Városi Kórházban szintén arról számoltak be, hogy változó a koronavírus-fertőzöttek számára fenntartott helyek száma: csütörtökön 50 hely volt elkülönítve a részükre, de szükség esetén ez bővíthető. Az egészségügyi intézményben csütörtökön 32 igazoltan koronavírusos személyt kezeltek, az intenzív osztályon pedig két személyt ápoltak, egyiküket intubálták – számolt be megkeresésünkre Fülöp Enikő kórházmenedzser. Hozzátette: két beteg állapota súlyos, a többieké középsúlyos, és az osztályokon kilencen szorultak oxigénnel történő légzéstámogatásra.

Sok új eset, kevés bennfekvő

Maros megyében a prefektusi hivataltól kapott adatok megerősítik az országos szinten a szakemberek által hangoztatott tényeket:

a koronavírus-járvány ötödik hullámában sok az új fertőzött, de kevesebben szorulnak kórházi ellátásra.

Hétfőtől csütörtökig a megyében 1042 új koronavírusos beteget azonosítottak, a kórházakban kezelt személyek száma azonban nem ugrott meg ezzel arányosan. Míg hétfőn 121 személy szorult kórházi ellátásra, csütörtökön a Maros megyei kórházakban 144 koronavírusos beteget kezeltek. Ha az egy héttel korábbi adatokat vesszük figyelembe, azok is azt támasztják alá, hogy bár a megbetegedések száma nő, a kórházi ápolásra szorulóké nem olyan nagy mértékben. Január 14-én Maros megyében a kórházi ágyak 15 százaléka volt elfoglalva, csütörtökön pedig 23 százalékuk volt betöltve.

A Maros Megyei Klinikai Kórházhoz tartozó fertőző betegségek klinikáin, valamint a tüdőklinikán a koronavírusosoknak fenntartott ágyak közül csupán 39 volt foglalt csütörtökön, így több mint száz üresen állt. A tíz intenzív terápiás ágy közül hatban feküdt páciens. Az intézmény sajtószóvivője, Gáll Boglárka szerint is úgy tűnik, hogy az ötödik hullámban nem szorulnak olyan sokan orvosi ellátásra.

Hogyan működik?



A kórházi ágyak telítettségének kiszámítási módjáról megkérdeztük Tar Gyöngyit, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetőjét. Mint kiderült, nem a pillanatnyi helyzetet veszik alapul, hanem azt az elméletben meghatározott legmagasabb értéket, amelyet a kórházak az ötödik hullám elején közöltek. Az egészségügyi intézmények ugyanis a járvány kezdete óta több alkalommal is fogatókönyvet dolgoztak ki és adtak le arra vonatkozóan, hogy legtöbb hány ágyat tudnak szükség esetén a koronavírusos betegeknek fenntartani úgy, hogy emellett a más betegségekben szenvedők ellátása is biztosított legyen.



Hargita megyében a legutóbbi összesítés szerint 349 a koronavírusos betegek számára elkülönített kórházi helyek száma. A telítettségre vonatkozó adatokat viszont a kórházaknak kell naponta feltölteniük egy egységes adatbázisba, ez alapján számítják ki a megyék szintjén, hogy az ágyak hány százaléka foglalt. Amennyiben tehát egy kórház nem tölti fel az aktuális adatokat vagy csak későn teszi ezt meg, az adatok torzulhatnak. Tar Gyöngyi ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy ha az igény nagyobb lesz, mint a kijelölt 349 hely, átszervezésekkel tovább növelik az ágyak számát, mivel senkit sem hagyhatnak ellátás nélkül.