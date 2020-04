Nyugodt, fegyelmezett piacozás nagyszombaton

Két hét szünet után megnyílt szombaton a gyergyószentmiklósi piac. A bezárásáról márciusban a járványügyi óvintézkedések miatt döntött a helyi katasztrófavédelmi bizottság, most egy újabb rendelkezés miatt nyitották ki.

Fotó: Gergely Imre

reggel 8-tól 13 óráig nagyszombaton is helyet kellett adni portékáikat kínáló kistermelőknek.

Továbbra is tilos a tömeget vonzó rendezvények megszervezése Romániában, de ez a csütörtök este kihirdetett 8-as katonai rendelet értelmében nem érvényes a kistermelői piacokra, rendelet kötelezi az önkormányzatokat ezek nyitva tartására. Gyergyószentmiklóson hagyományosan a szombat a piacnap, és miután pénteken alapos fertőtlenítést végeztek a vásártéren a városháza munkatársai,

A mintegy 25 árus egymástól megfelelő távolságra kapott helyet az asztaloknál. Néhány Maros megyei személy mellett csak Hargita megyeiek éltek a lehetőséggel, többnyire gyergyószéki, tejtermékeket előállító gazdasszonyok és néhány udvarhelyszéki kistermelő.

A piac Békény utcai bejáratánál csendőrök vigyáztak a rendre, arra utasítva a vásárolni igyekvőket, hogy tartsanak egymástól legalább másfél méteres távolságot.

Csak az léphetett be, aki szájmaszkot viselt.

A helyi vöröskereszt önkéntesei ingyenesen ajándékoztak maszkot azoknak, akik anélkül érkeztek, és mindenkinek megmérték a testhőmérsékletét is, valamint mindenkit köteleztek, hogy a belépéskor fertőtlenítse a kezét. Voltak, akik több héttel a járványügyi rendelkezések kezdete után is értetlenkedtek, hogy miért is kell a maszkot feltenniük, de a vöröskeresztesek türelmesen elmagyarázták, hogy muszáj feltenni, és a piacon viselni azt.