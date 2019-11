Nyolcmillió lej hiányzik a gyergyószentmiklósi tömbházak felújításához

Ráfér a felújítás az évtizedekkel ezelőtt épített gyergyószentmiklósi tömbházakra • Fotó: Gergely Imre

Ezekkel az értékekkel kötött finanszírozási szerződést az önkormányzat és ki is írták a közbeszerzést. Azt remélték, és azt ígérték, hogy májusban már elindul a munka, és mostanra már látványos haladást lehetne tapasztalni. Csakhogy ilyen áron senki nem vállalta a munkát.

Ezek a számok persze nem vehetők általánosnak, hiszen minden tömbház, és minden lakás más és más adottságokkal rendelkezik, így a költségek is eltérnek.

Ha más fejlesztéseket is szeretnének, (vízszintes elosztású fűtésrendszer, vezetékek cseréje stb.), akkor erre az 50 négyzetméteres lakásra akár 14 ezer lejes támogatás is juthat, amihez a tulajdonosnak 4600 lejt kell hozzátennie.

Egy másik lehetséges megoldás lenne a polgármester szerint, ha a Központi Fejlesztési Régió újra kiírná a pályázatát, amire újra jelentkezne a város, immár az aktualizált értékek szerint, és annak alapján történne meg a felújítás. A kételkedőket azzal próbálta nyugtatni, hogy ne veszítsék a hitüket, Romániában „normálisnak” mondható, hogy egy beruházás kivitelezése a szerződéskötéstől számítva több év múlva tud megvalósulni, és akár 5 alkalommal is ki kell írni egy közbeszerzést, mire eredménye lesz.

Nem könnyű közösségben élni

A polgármester érveivel, gondolataival senki nem szállt vitába, sőt a jelenlévők nagy többsége kézfelemeléssel jelezte, hogy nem mondanának le a projekt folytatásáról, adnának egy esélyt az új kormánynak. Azonban, amint a hozzászólásokból kiderült,

a lakóknak egymás közt léteznek konfliktusaik, és ezért vannak olyanok, akik még a tulajdonosi szövetségekből is kiszállnának, követelik vissza az eddig befizetett hozzájárulásaikat.

Az egyik társulás vezetését egyenesen hűtlen kezeléssel, hamis nyugták kiállításával is megvádolta egy felszólaló, amelyet az érintett szövetség jogásza visszautasított, és más társulások illetékesei is rágalmazásnak nevezték az elhangzott vádakat. Az is elhangzott, hogy a szövetségek eldöntötték:

a felújítási projekthez eddig befizetett önrészt semmiképp nem adják vissza senkinek, és ha valami miatt mégsem valósulna meg a munkálat, akkor is a tömbházak javítására fogják költeni a pénzt.

A polgármester többször hangsúlyozta, hogy a hatályos törvények szerint a szövetségek tagjainak többsége által meghozott határozatok azokra a tagokra is érvényesek, akik ezzel nem értenek egyet. Ez alól is vannak azonban kivételek. Amint elhangzott: egy másik tulajdonosi társulás vezetője sorozatos fenyegetések miatt kénytelen volt úgy dönteni, hogy visszaadja a pénzt azoknak, akik ezt követelték tőle.