Nyitva hagyott ajtó miatt kelt lába a bakancsoknak

Illusztráció • Fotó: Pixabay.com

A csíkszeredai rendőrkapitányságot kedd délután értesítették a lopásról. A helyszínen a rendőrök megállapították, hogy a károsult 74 éves helyi férfi lakásának előszobájába a nyitva hagyott bejárati ajtón jutottak be az ismeretlen elkövetők, ellopva egy pár férfi, illetve egy pár női bakancsot. A tetteseket még keresik – tájékoztat a rendőrség, közleményükben egyúttal felhívva a figyelmet arra, hogy még ha otthon is tartózkodnak, csukják be az ablakokat, illetve zárják be az ajtókat, megelőzve a bűncselekményeket.