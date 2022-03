Nyitottak a munkavállalásra a Maros megyébe menekült ukrajnaiak

Maros megye nyitott



A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által működtetett Ifjúsági szállodába naponta jelentkeznek be ukrajnai menekültek, akik között van, aki otthon szállodai recepciósként dolgozott, de idegennyelv-tudás hiányában most olyan munkát vállalna, amihez nem kell nyelvtudás: szobalány- vagy takarítói munkát, esetleg konyhán is besegítene. Más manikűrös tapasztalatával szeretne érvényesülni, illetve vannak, akik angolnyelv-tudásukkal azt remélik, több eséllyel kereshetnek munkát. Több marosvásárhelyi szépségszalon is ajánlott lehetőséget, illetve magánszemélyek is jelezték, hogy igénybe szeretnék venni a szolgáltatásokat. Vidéki vállalkozó mezőgazdasági munkát ajánlott fel ukrajnai menekültek számára, nem ritkán lakást is a munka mellé.