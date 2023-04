Nyitottak a kritikákra és a panaszokra is

Negyven Maros megyei településen mintegy 2500 személlyel találkoztak a RMDSZ-es politikusok az elmúlt időszakban; a tapasztalatokról szerdán délben Ákosfalva községben, Cserefalván, a Kisgörgény felé vezető híd mellett számoltak be – ott, ahol felhalmozva álltak az éppen zajló vízbevetéshez szükséges alapanyagok.

Csibi kiemelte: a két hónapnyi terepezés során újra megtapasztalta, hogy igény van a helyi közösségekben arra, hogy a választott képviselők meglátogassák, meghallgassák őket, így ezeket a találkozókat, beszélgetéseket ezután is folytatni kívánja.

Azt is elmondta, hogy a számok, az elmúlt időszakban megkötött vagy elkezdett, Maros megyei magyar közösségeket is érintő finanszírozási szerződések (szám szerint ötszáz) bizonyítják, hogy a szövetség polgármesterei, szenátorai, parlamenti képviselői is a közösségekért kormányoznak.

A sajtótájékoztatón jelen lévő politikusok mindenike beszélt arról, hogy milyen területtel és mivel foglalkozik, a megyei tanács által megkötött szerződéseket, sikeres pályázatokat Péter Ferenc megyei tanácselnök sorolta fel, míg a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke, Kovács Mihály Levente azt ecsetelte, hogy milyen munkát végez az RMDSZ és Soós Zoltán polgármester a megyeszékhelyen.