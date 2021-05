Nyitnak a mozik, magyar szinkronos gyermekfilm is műsoron

A plakátok még nem kerültek a helyükre, de pénteken már nyitnak a Művész moziban • Fotó: Haáz Vince

Szombaton és vasárnap délelőtt is be lehet ülni mozizni, 12.30-tól a Manu a legsirályabb fecske 3D-s animációs vígjátékot vetítik román szinkronnal. A felnőttjegy 16 lej, a kedvezményes 8 lej.

Be kell tartani a jegyen feltüntetett ülésrendet, amit ellenőriznek is.

Elsőként Marosvásárhelyen a Művész moziban lehet széles vásznon filmet nézni. Mindhárom teremben vetítenek, az épületben kötelező maszkot viselni, és a tizenkét éven aluli gyermek csak felnőtt társaságában ülhet be a moziba.

A Tudor-negyedi új plázában működő Cineplexx mozi május 28-án nyit, és a működtetői szerint családi filmekkel várják majd a nézőket, de a műsort még nem tették közzé.

A Promenada Mallban levő Cinema City mozi egy nappal korábban, május 27-én nyit, és itt már lehet tudni, hogy mire számíthatnak a nézők.

Széles vásznon nézhetik meg az Oscar-díjas filmeket:

A nomádok földje, a Még egy kört mindenkinek és a Lelki ismeretek című alkotásokat. De itt is vetíteni fogják az Aranymedve-díjas Babardeală cu bucluc sau porno balamuc című román alkotást. Ezenkívül Robert de Niro, Morgan Freeman és Tommy Lee Jones játékának örvendhetünk A nagy visszatérők című filmben. Aki Liam Neeson-rajongó az is elégedett lehet, hiszen műsoron lesz Az oltalmazó című alkotás is.

Már azt is lehet tudni, hogy június elsején kezdik vetíteni a Szörnyella című alkotást Emma Stone főszereplésével, de a nyolcvan éve megjelent Tom és Jerry rajzfilm kedvelőinek is érdekes összeállításokkal készülnek.