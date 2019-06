Nyitás előtt a szovátai Medve-tó

Sokak kedvenc fürdőhelye a kiterített medvebőr alakjára emlékeztető sós vizű tó • Fotó: VisitSovata.ro/Portik Antal

A szovátai Mogyorósi-tó már két hete megnyitotta kapuit a fürdőzők előtt, s amint azt már megszokhattuk, minden évben a Medve-tó nyitása várat magára a legtöbbet. Európa legnagyobb heliotermikus tavának nyitása nem köthető pontos dátumhoz, de általában június végére esik, a tó megnyitása ugyanis több tényezőtől is függ: a víz hőmérsékletének alakulása, a tóban megfigyelhető heliotermikus jelenség óvása, illetve nem utolsó sorban ezeket figyelembe véve a Központi Bányakapitányság engedélye szükséges ahhoz, hogy kinyithasson a strand.

Idén először június 21-én, pénteken várja a fürdőzni vágyókat a Medve-tó délelőtt 10 órától.

A kiterített medvebőr alakjára emlékeztető sós vizű tó Európa legnagyobb heliotermikus tava. A heliotermikus jelenség (hőtározó) a folyamatosan a tóba ömlő hegyi pataknak és a csapadéknak köszönhetően jön létre, amely egy édesvizű védőréteget képez a sós víz felületén, ezzel pedig üvegházhatást hoz létre, biztosítva a mélyebben elhelyezkedő sós vizű rétegek felmelegedését. Jelenleg a tó hőmérséklete 1,5 méter mélységben 39˚C, felszínen pedig 28˚C. A tó vizének és iszapjának gyógyhatása közismert, mozgásszervi- és bőrbetegségekre, nőgyógyászati és inhalációs kezelésekre használják.

A Medve-tó programja nem változott az előző évekhez képest:

a strand reggel 10 órától 18 óráig tart nyitva, ám a szabályok szerint 13 és 15 óra között nem lehet megmártózni a tóban, így „pihentetik”, hogy a legnagyobb melegben még melegedni tudjon a vize.

HIRDETÉS

Ez idő alatt a vízből ki kell menni, de a strand területén lehet maradni. A szovátai Danubius szállodák által üzemeltetett Medve-tavi strand belépőinek árai a felnőttek számára 30 lej, a gyerek- és nyugdíjas jegy 25 lej, illetve idén is lehetőség van a többszöri belépésre feljogosító jegy. Emellett a helyszínen napágyat is lehet majd bérelni.

A Medve-tó időjárástól függően várhatóan szeptember közepéig várja a fürdőzni vágyókat.

Valamikor tojást is lehetett főzni a tóban



Egyedi tulajdonsága a Medve-tónak az, hogy hőmérséklete és sótartalma a mélységtől függően változik. A felső része édesvíz, amin a nap sugarai könnyen áthatolnak, felmelegítve a mélyebb rétegeket. Egyes legendák szerint a századforduló tájékán a tó vize annyira meleg volt, hogy 1–2 méteres mélységben a tojást is meg lehetett főzni. A sókoncentráció fokozatosan csökken, többek között a fürdőzés miatt, ezért is szabályozzák ezt.