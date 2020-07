Nyílt nappal ünnepeltek a mentősök Hargita megyében is

Romániában július 28-án van az országos mentősnap, annak emlékére, hogy 1906-ban Nicolae Minovici professzor kezdeményezésére megalakult az első mentőszolgálat. 1947-től államosították a mentőszolgálatot, majd 1995-től hivatalosan is külön jogi személyiséget kaptak és megyei mentőszolgálattá váltak. A mentősnap alkalmából Gyergyószentmiklóson, Maroshévízen, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Székelykeresztúron is nyílt napokat tartottak.

„Különleges nap a mentősnap, amikor az ország összes mentőse ünnepelheti a hivatását” – fogalmazott Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezérigazgatója Gyergyószentmiklóson tett látogatása során. Elmondta, azért szervezték meg a megye öt nagyobb városában a nyílt napot, hogy a lakók is betekintést nyerjenek a mentősök tevékenységébe, ugyanakkor a látogatók számára ingyenes vércukorszint- és vérnyomásmérést is végeztek. Emellett alapszintű újraélesztési technikákat is mutattak, valamint az aktuális helyzetnek megfelelően járványtani információkkal látták el az érdeklődőket.