Nyílt napokat tart a Hargita Megyei Mentőszolgálat

A járványhelyzet hozadéka: minden vértípusból hiány van a vérközpontnál

Lecsökkent a véradók száma országszerte, illetve Hargita és Maros megyében is, mindenféle vértípusból kis készlettel rendelkezik a vérközpont, és gondot jelent az is, hogy felhívásaikra is kevés véradó jelentkezik. A potenciális véradók egy részét a koronavírusteszttől való félelem tántorította el.