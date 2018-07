Nyergestető: kapocs magyar és magyar között

• Fotó: Gábos Albin

Több mint százan gyűltek össze szombaton délután Nyergestetőn, hogy részt vegyenek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik utolsó helyszínén 169 éve zajlott csatára való megemlékezésen. Az esemény első mozzanataként átadták az elmúlt hetekben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával felújított nyergestetői parkolót, amelynek emléktábláját Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Csíkkozmás polgármesterével közösen leplezte le.

Él az összefogás

Ezt követően Szántó László polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, beszédében hangsúlyozta, hogy Nyergestető a kitartás, a meg nem alkuvás, az összefogás és a megmaradás üzenetét közvetíti. S ahogy 169 évvel korábban, úgy most is vannak viharos idők, amelyek bizonytalanságot, elkeseredést okoznak, de őseink, még ha vesztettek is, mégis győztes csatát vívtak. Győztes csatát, mivel leszármazottaik azóta is megmaradtak magyarnak – fogalmazott a községvezető.