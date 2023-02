Nyeli a pénzt az úzvölgyi út

Akárcsak a Lázárfalvától a Szent Anna-tóig tervezett útfelújítás, a Csíkszentmártontól Úzvölgyéig tartó, 123-as jelzésű, megyei besorolású útszakasz korszerűsítése is hatalmas kiadásokat feltételez. Hasonló a két beruházás abban is, hogy

Így az első, 14,5 kilométeres hosszúságú útszakasz legnagyobb részén az aszfaltozás is elkészült az elmúlt évben, a négyéves kivitelezési időszakra (2020–2024) leszerződött munkálat a tervezettnél jobban halad. Ez fokozta a megyei tanács tavalyi pénzzavarát, mert a számlák kifizetésére nemcsak költségvetési átcsoportosításokra volt szükség, hanem a rendelkezésre álló hitelvonal igénybevételére is, amelyből tavalyi adatok szerint 15,5 millió lejt kellett felhasználni úgy, hogy

Pénz viszont továbbra is kell. Eddig 25 millió lejbe került az első szakasz felújítása, amely kövezést, két réteg aszfalt elhelyezését, hozzávetőleg tíz kilométer hosszúságú betonsánc, illetve 4,85 kilométernyi földsánc elkészítését is tartalmazza a hidak építése és az átereszek elhelyezése mellett. Ebből egy kisebb szakasz aszfaltozása, a kiépített padkák aszfaltozása és a forgalombiztonsági elemek felszerelése maradt hátra, ugyanakkor mintegy 13 millió lejt kell kifizetni.

Borboly úgy látja, ezt a pénzt biztosítani lehet, és akár jövőben nekiláthatnak a folytatásnak, annál is inkább, mert egy ilyen út megépítése a körülmények miatt négy-öt évbe is telhet. Ha pedig megvan a politikai egyetértés abban, hogy ez a megyének és az RMDSZ-nek is prioritás, akkor belátható időn belül el is készülhet – vélekedett.