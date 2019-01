Nyáron ok, de télen ki lenne a helyükben?

Sokszor centimétereken múlik, hogy nem okoz kárt a lakónegyedek szűk utcáiban forgolódó hóekés jármű • Fotó: Barabás Ákos

Ha havazni kezd, és a hó megáll az úton, akkor egyszerre két hóekés autó indul el, de alig győzik a munkát. Először a fő útvonalat kell járhatóvá tenni – a Bányatelep és a Hargitára vezető út között –, hogy a rendőrség, a tűzoltóság és a kórház is megközelíthető legyen – magyarázta az alpolgármester, hozzátéve, azért is fontos ez, mert ezen az úton közlekednek a buszok, amelyek munkába viszik az alkalmazottakat.

Összesen két, hóekével ellátott multifunkcionális gépe van a szentegyházi polgármesteri hivatalnak, illetve egy markológéppel is rendelkeznek, amit szükség esetén szintén bevethetnek – tudtuk meg Sándor Lajos alpolgármestertől, aki az utak hóeltakarítását koordinálja. A munka elvégzésére három alkalmazottjuk van, akik beosztás szerint huszonnégy órát dolgoznak, aztán egy napnyi szünet után nyolc órát, majd másnap kezdődik az egész elölről.

A szűk utcákban való közlekedést meglehetősen nehezíti, hogy a lakók összevissza parkolnak – jelentette ki Sándor Lajos. Sokszor nem is magántulajdonban lévő autókról, hanem céges gépjárművekről van szó, amelyeket az illető vállalatnál kellene tartani. A problémát ugyanakkor csak tetézi, hogy egyes családok több járművel is rendelkeznek, de egyikkel sem a garázsban parkolnak. Ezen a mentalitáson mindenképp változtatni kellene – véli az alpolgármester.

– fogalmazott. Azt is megjegyezte, ilyenkor hiába csöng a telefonja, hogy egy-egy mellékutcát is tisztítsanak meg, mert az első az, hogy a főút járható legyen. Ha ez nem így történne, akkor végképp megállna a forgalom. Amennyiben ezen a szakaszon megoldódtak a problémák, akkor következhetnek a mellékutak, majd a tömbházak környéke.

A szakasz megtakarítása másfél órába kerül, és nem ritka, hogy nagy havazáskor az út végén már kezdhetik is elölről a munkát – egészítette ki Lőrincz György, a hivatal gépésze.

A helyzetet megtapasztalandó, Lőrincz György gépésszel tartottunk a szerdai munkanapján. Mint megtudtuk, három és fél méterre van szükség ahhoz, hogy az ekével el tudjon haladni, utunk közben pedig láthattuk, egyes helyeken tényleg csak néhány centiméteren múlik, hogy a „láma” nem ér el egy-egy parkoló autót.

Megfordulásra a legtöbb esetben esély sincs, így tolatni kell a nagy járművel,

ami nem a legegyszerűbb feladat. „Szűkek az utcák, így roppant nehéz manőverezni a parkoló autók között. Sokan nem értik, hogy miért nem megyünk be egy-egy részre, de elfelejtik, hogy ez nem személyautó, így nem is fér be. Ráadásul

ha kárt okozunk, akkor azt nekünk kell megfizetni,

így nem mindig merünk kockáztatni” – magyarázta a gépész, akinek valóban folyamatosan csengett a telefonja, ráadásul a lakók is folyton megállították és megkérték – vagy éppen nem a legszebb szavakat használva rákiáltottak –, hogy itt vagy ott tolja el a havat. Ami persze nem kis kihívásnak bizonyult a szűk utcák és a negyedekben lévő lejtős utak miatt.