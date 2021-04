Nyáron derül ki, hogy igazából ki mennyire készült az érettségire

Most begyakorolták, nyáron pedig élesben bizonyíthatnak a végzősök. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Maros megyében román nyelv és irodalomból 64 százalékos volt az átjutási arány, magyar nyelv és irodalomból 76 százalékos, a kötelező tantárgyból 49 és a választhatóból 69 százalékos.

Hargita megyében sem ért el senki 10-es általánost – nyilatkozta a sajtónak Cristinel Glodeanu főtanfelügyelő-helyettes, aki elmondta, hogy

159 diák ért el 6 és 6,99 közötti eredményt, 208-an 7 és 7,99, míg 21 diáknak 9 és 9,99 közötti az eredménye.

Ahogy a Székelyhonnak Illés Ildikó Maros megyei főtanfelügyelő-helyettes elmondta, ez a próbavizsga fontos volt a diákoknak is, de a tanároknak, a vizsgatétel összeállítóinak, az informatikusoknak és a szülőknek is. „Fontos volt számunkra is, hiszen ellenőrizhettük a gépeket, a videokamerákat, azt, hogy hogyan működik a rendszer.

Mivel a jegyeket nem írják be a naplóba, talán a diákok sem vették túl komolyan, de azért a jelenlegi tudásukat tükrözték az eredmények

– értékelte Illés Ildikó. A főtanfelügyelő-helyettes szerint a tanulók akkor sem értek volna el jobb eredményeket, ha nincs járvány időszak, hiszen most több idejük volt tanulni. A hátralevő időszak alatt természetesen még sokat haladhatnak a tanulásban, bepótolhatják a hiányosságaikat – tette hozzá. A főtanfelügyelő-helyettes még azt is hozzáfűzte, hogy

a nyolcadikosok számára még fontosabb volt a próbavizsga, hiszen ők egy teljesen új rendszer szerint tették próbára a tudásukat.

A vizsgaeredményeiket csak tíz nap múlva teszik elérhetővé és várhatóan az is a tudásukat fogja tükrözni. Illetve azt is, hogy a rendelkezésükre álló idő alatt mennyire képesek megbirkózni a feladatokkal, amelyek az idén túlságosan is nehéznek, illetve soknak bizonyultak.