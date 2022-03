Zajcsökkentő megoldások: spéci aszfalt, szigetelés

A városi forgalom is hozzájárul a zajszennyezéshez. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A zajtérkép készítése során figyelembe veszik, hogy a közúti forgalom, légi- és vasúti közlekedés, valamint a különböző ipari létesítmények mekkora zajt bocsátanak ki, ez hogyan jelentkezik a város különböző pontjain, és mekkora a zajterhelés. De

nemcsak feltérképezik a problémát, hanem megoldásokat is nyújtanak,

lehetőségeket kínálnak a helyi önkormányzatoknak, hogy csökkentsék a zajt, ezáltal élhetőbb legyen a város. Romániában a környezetvédelmi minisztérium előírásainak értelmében idén nyárig,

június 30-ig kell aktualizálni a nagyvárosok zajtérképeit, felmérve, hogy a korábbi javaslatokat életbe ültették-e, illetve újakat kell javasolni, ha változott a zajszennyezettség.

Marosvásárhelyen az idei költségvetésben 60 ezer lejt hagytak jóvá a zajtérkép felújítására.

Mint Rigmányi Eszter, a városháza sajtószóvivője a Székelyhonnak elmondta, az előírásoknak megfelelően nyárra aktualizálják a város zajtérképét, amelyből majd kiderül, hogy vannak-e változások a korábbihoz képest. Kérdésünkre azt is elmondta, hogy a korábbi zajtérképhez csatolt javaslatok közül többet megvalósítottak Marosvásárhelyen, hogy csökkenjen a stresszt okozó zaj városszerte. Több utcában, többek között a nagykórház környékén, de a Papiu, a Ștefan cel Mare és a Merészség utcában is

olyan aszfaltréteget terítettek el az utak felújításakor, amelyik nem olyan „zajos”, mint az „átlagos” aszfalt.

Kitiltották a városból a négykerekű terepmotorokat, mert azok nagy robajjal közlekednek, de korlátozták a tehergépkocsik behajtását is. Lehetőséget teremtettek az elektromos hajtányok, rollerek használatára, és a hamarosan érkező hibrid autóbuszok közlekedése is hozzájárul majd ahhoz, hogy a város élhetőbb legyen. Emellett az illetékesekre hivatkozó sajtószóvivő szerint a tömbházak szigetelésével is hozzájárultak ahhoz, hogy kevésbé legyen zajos Marosvásárhely.

Székelyudvarhelyen mérik, ha szükséges



A 34 ezer lakosú Székelyudvarhelyen nem kellett elkészíteniük a zajtérképet, hiszen ezt nem indokolja sem a lakosság száma, sem az autóbuszos és vasúti közlekedés. Mint Zörgő Noémi, a városháza sajtószóvivője elmondta, ha panasz érkezik hozzájuk, akkor szoktak zajmérést kérni a környezetvédelmi felügyelőségtől. Legutóbb egy nagyáruház hűtőberendezése által okozott zaj miatt kérték ezt a mérést, és követték, hogy a szakemberek által szabott követelményeket teljesítse az érintett cég.