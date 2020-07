Nyári útkarbantartás: parkolókat építenek, aszfaltoznak Csíkszeredában

A Pacsirta sétányon parkoló készül a korábban lebontott garázsok helyére • Fotó: Veres Nándor

30 férőhelyes parkolót alakítanak ki, az úttestet leaszfaltozzák, további parkolóhelyeket is létesítve.

Az utak, járdák javításával ebben az évben is a helybeli ING Service Kft.-t bízta meg a polgármesteri hivatal, a cég jelenleg a Pacsirta sétányról a Nárcisz sétány irányába húzódó egyik zsákutcában, a sportpálya mellett dolgozik. Ott korábban bádoggarázsok álltak, amelyek helyén most

Hasonló felújítás történik az utca másik, Csíksomlyó felé, a Szék útjáig vezető leágazásán is.

Ezek mellett Taplocán a Gyűjtő és Zsák, a város nyugati szélén pedig a Gyár és Halász utcákban is aszfaltoznak. Megtudtuk azt is, hogy előkészületben van a Szécsenybe vezető makadámút javítása, de hasonló munkálat lesz a Csiba utcában is.