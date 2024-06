Nyári táborok: nem kell egymásra licitálni, de egyet legalább érdemes kipróbálni

A nyár a nagy családi nyaraláson túl, amely legtöbb két hetet ölel fel, igazi logisztikai fejtörő is a szülők számára, hiszen meg kell oldani a gyerekfelügyeletet három hónapon keresztül, amíg anya és apa dolgozik. Maros, Hargita és Kovászna megyei nyári táborokat gyűjtöttünk egy csokorba, hogy legalább egy-két hetet lefedjen vele a szülő. Azért megjegyezzük, hogy a nyári táboroztatás nem olcsó, ezért nem érdemes egymásra licitálni, csak azért, mert néhány osztálytárs már három táborba is bejelentkezett.

Számos család keres megoldást a nyári gyerekfelügyeletre iskola, óvoda helyett úgy, hogy közben hasznosan is töltse a gyerek a szabadidejét tévébámulás vagy az okostelefon nyomkodása helyett. Erre kínálnak alternatívát a táborok, amelyekből egyre több van. Szinte minden érdeklődési kört lefednek, és korosztály tekintetében is széles a skála, de közös családi programokat is kínálnak. Sőt bentlakásos, azaz ottalvós táborok mellett napközis táborokat is tart a legtöbb szervezet. Színes kínálat Maros megyében Solidaris gólyatábort szervez a Solidaris Egyesület Bedében augusztus 5–7. között, ahová a 6–10 éves korosztályt várják. A bentlakásos táborban szabadtéri mozi, csűrparti, sok játék, kézműves foglalkozások, sport várja a gyerekeket, de még a hagyományos búbos kemencében való kenyérsütést is kipróbálhatják. A tábor ára 450 lej. Kibeszélő tábor néven ugyancsak Bedébe várja a Solidaris Egyesület augusztus 8–11. között a 14–18 éveseket, ahol pályaválasztásról, életútról, kíváncsiságról és valódi szükségletekről beszélgetnek, de lesz szabadtéri mozi, csűrparti, játék, sport, kenyér- és pizzasütést hagyományos búbos kemencében, de még fiús barkácsprogramok is. Ez 550 lejbe kerül, és mindkét bedei táborba a következő telefonszámon lehet bejelentkezni július 5-ig: 0741 555 555. Városi kincsvadászat - Marosvásárhely gyerekszemmel című napközis táborba várja a Fluent Studio július 15–19. között azokat a 8–13 éves gyerekeket, akik a megyeközpont emblematikus kincseit fedeznék fel román nyelven egy izgalmas és interaktív kulturális táborban. A tábor ára 750 lej.

Arra is van tábor, ha kézműveskedne a gyerek Fotó: Haáz Vince

Ugyancsak ők szervezik meg a 9–13 évesek számára a színházi és drámatábort július 1–5. között, a tábor tevékenységei szintén román nyelven zajlanak. A Fluent Studio német vagy angol vakációs klubot is szervez augusztus 12–16. között, amely a nyelvek felfedezése mellett szabadulószoba-rejtvény tematikára épül. Ide a 8–13 éveseket várják, és szintén 750 lejbe kerül. Junior Masterchef – kulináris tábort is szerveznek 10–16 év közöttieknek július 8–12. között Marosvásárhelyen, szintén román nyelven, de ez már 995 lejbe kerül az új tagoknak. Még több információ a Fluent Studio táboraival kapcsolatban a következő telefonszámon kérhető: 0740 934 669. Bentlakásos gitár- és zenetábort szervez az Educational Reborn szervezet Gegesen július 29-e és augusztus 3-a között a 9–16 évesek számára. Ára 900 lej és július 15-éig várják a jelentkezőket a 0741.708.993-as telefonszámon. Román nyelvtábort szervez az inCub.e Nyelviskola 9–11 éves gyerekeknek Marosvásárhelyen július 15–19. között, illetve még egy tábort szervez július 29. és augusztus 2. között. A gyerekeket minden nap 8.30–17 óra között a Cukorgyár utca, 18B szám alatti székhelyükre várják. Részvételi díj 670 lej, és július 5-éig várják a jelentkezőket, érdeklődni lehet a 0770 170 583-as telefonszámon. A Forcamp Egyesület Maroshévizen a Farkas-lakban szervezi évek óta táborait, ez ugyan nem Maros megye, de közel van hozzá, éppen ezért sok Maros megyei gyerek fordul meg a táboraikban. Idén is szerveznek íjász-lovas tábort július 10–15. között 9–16 éves magyar gyerekek számára 1500 lejért.

A Solidaris Egyesület Bedében szervezi meg táborait Fotó: Haáz Vince

A rejtett völgyek titka – bushcraft és kalandtábort is tartanak a Görgényi-havasokban 8–14 éveseknek augusztus 9–14. között, amely 1440 lejbe kerül. De a bringás gyerekeknek is szervez biciklitábort a Forcamp augusztus 14–18. között 1200 lejért. Nemezelő táborukat augusztus 25–27. között szervezik meg, ide 9–18 éveseket várnak. Táboraikkal kapcsolatos információk a 0773 330 824-es telefonszámon kaphatók. Hargita megye is bővelkedik a lehetőségekben Számos táborozási lehetőségre bukkantunk, amikor a Hargita megyei kínálatot vettük górcső alá. A nyári táborok szervezői Csík-, Udvarhely- és Gyergyószéken is meglehetősen változatos programkínálattal rukkoltak elő, melyeknek köszönhetően ki-ki érdeklődésének megfelelően dönthet arról, milyen táborban szeretne részt venni. A lovaglás, a kézművesség, és a hangszerek szerelmeseinek egyaránt kedveznek ezek a nyári rendezvények, sőt nyelvtanulásra és a digitális világ megismerésére, az azon keresztül való alkotási folyamatok gyakorlására is lehetőséget kaphatnak. Kézműves alkotótáborba várják a gyerekeket június 24-e és 28-a között, a Székelyudvarhelyhez tartozó Kadicsfalvára a Míves Alkotók Házához, naponta 9 és 16 óra között. Ugyanezen a helyszínen népművészeti alkotótábort is tartanak július 29. és augusztus 2., illetve augusztus 5-e és 9-e között naponta 9-től 16 óráig. Ugyancsak az Artera Míves Alkotók Házánál, játékos román nyelvtábort is szerveznek július 8-a és 12-e, 15-e és 19-e, illetve augusztus 26-a és 30-a között is. A bejárós tábor alkalmával reggel 9-től délután 5 óráig foglalkoznak a 6–12 éves korosztályba tartozó gyerekekkel a helyszínen. Bögözben is szerveznek román tábort a 9 és 14 év közötti gyerekeknek, augusztus 19-e és 23-a között naponta 9-től 17 óráig.

A természettel ismerkedő gyerekeknek is szerveznek tábort Fotó: Haáz Vince

Július és augusztus folyamán továbbá több alkalommal is lesznek lovastáborok a Nagy-Homoród menti Táltos Lovasudvar, a kissolymosi Sólyom Major, valamint a Farkaslaki Lofő lovasudvar szervezésében, ahol kezdőktől a profikig mindenkinek tartanak foglalkozásokat. Június végétől július elejéig, különböző dátumokon négy napos digitális alkotótáborokat tart a Logiscool Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson. A 10–14 éves korosztály számára szervezett táborok alkalmával naponta 9 és 16 óra között kell bejárniuk a gyerekeknek a foglalkozásokra. Július 15 és 19. között a Mini American Summer School (MASS) bejárós angoltábort tart Csíkszeredában, Kevin McQuade (Ohio, USA) vezetésével, nemzetközi tanárcsapat részvételével, melynek keretében változatos foglalkozásokat tartanak angol nyelven naponta 9 és 15 óra között korosztály és nyelvi szint szerint kialakított csoportokban 4–11. osztályos diákoknak a Spektrum Oktatási Központban. Szelterszfürdőn gitártábort szerveznek a Psallite Együttes tagjai a Boldog Özséb Ifjúsági Háznál, melynek során gitároktatás terén a résztvevők képzése tudásuknak megfelelő szinten, kiscsoportos műhelymunkák keretében zajlik július 30-a és augusztus 3-a között. Kovászna megyében is van miből válogatni Háromszéken több nyári táborba lehet még jelentkezni kisebbeknek, nagyobbaknak. A teljesség igénye nélkül készült összeállításunkkal a szülők segítségére szeretnénk lenni, de már elöljáróban azt ajánljuk, a szervezőkkel mielőbb vegyék fel a kapcsolatot, mert a helyek gyorsan telnek, legyen szó lovas, önismereti vagy kézműves foglalkozásokról. Hirdetés A nyelvtanulásra még igen fogékony korosztályt, a 6–9 éveseket és a 10–14 éveseket is a román nyelvvel barátkozó táborba várja a Játékos Nyelviskola. Nem magolásra, hanem szórakoztató tanulásra hívják a gyerekeket, akiknek önfejlesztő és kézügyességet fejlesztő foglalkozásokat is a programba illesztettek a szervezők. A kisebbeket augusztus 5–9., a nagyobbakat augusztus 19–23. között várják a Dohány utca 4. szám alá, részletekkel a 0755 696 025-ös telefonszámon szolgálnak. A román nyelv és a matematika is izgalmasabb közösségben gyakorolva, a Corepeta nyelviskola sepsiillyefalvi táborában 4–8. osztályosokat célzó felkészülés is zajlik a nyolcadikos képességvizsgára. Egy különlegesebb programpont is része a tábornak: a gyerekek teleszkóppal tanulmányozhatják az égboltot, a csillagképeket, és megismerhetik az azokhoz fűződő meséket, mítoszokat. Ugyancsak a Corepeta szervezésében Sepsibodokon és Kézdivásárhelyen lesznek ottalvós nyelvi táborok 5–11 éveseknek, melyek délutáni programjában focizás, csapatjátékok, vetélkedők, kézműves foglalkozások szerepelnek. A román tábor időpontjai: július 1–5. (Sepsibodok), július 8–12. (Kézdivásárhely), a román-magyar táboré augusztus 26–30. (Sepsibodok), az angol táboré július 15–19., szeptember 2–6. (Sepsibodok). Érdeklődni a 0771 517 183 telefonszámon, illetve az info@corepeta.ro e-mail-címen lehet. Kisiskolásokat (elemi osztályosokat) vár a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház a július 1–5. és július 15–19. között tartandó, az érzelmi intelligenciát fejlesztő nappali táboraiba, ahol a gyerekek megtanulhatják felismerni és kezelni a maguk és mások érzéseit, valamint hatékonyan kinyilvánítani azokat. A foglalkozások hétfőtől péntekig 8-16 óra között zajlanak, táborvezető Keresztes Erika bizalmi tanácsadó, további kérdésekre a 0744 780 709-es számon kaphatnak választ.

Fotó: Vadon Egyesület/Facebook